2 chiens de race Cane Corso abandonnés dans des conditions indignes ont finalement pu tourner la page : ils ont été confiés à de nouvelles familles en décembre 2025. Leur ancien détenteur, lui, a récemment été condamné à 300 heures de travaux d'intérêt général, à une amende et à une interdiction de détenir des animaux pendant 10 ans.

Le 12 juin 2025 à Slough dans le Berkshire (Angleterre), un Cane Corso était entré dans un jardin après s'être éloigné du terrain à l'abandon où il était laissé sans eau avec un autre chien. L'affaire, relayée par la BBC, a conduit devant la justice l'homme qui avait la maîtrise de cette parcelle.

Aboiements continus et détritus

Situé entre Cherwell Close et London Road, ledit terrain était sous le contrôle de Venode Kumar Mohan, 49 ans, originaire de la commune située à l'ouest de Londres. La municipalité avait établi que les 2 Cane Corso passaient de longs moments sur ce site et qu'ils y aboyaient « continuellement ».

L'inspecteur du bien-être animal de la municipalité s'était rendu sur place et y avait trouvé le second canidé.

L'un des 2 animaux avait été découvert en juin 2025 couché au milieu de déchets. Sur la photo créditée Slough Borough Council, on le voit entouré d'ordures et de matériaux de construction, l'air malheureux selon la légende.

© Slough Borough Council

En septembre 2026, Mohan a été reconnu coupable de faits de cruauté envers des animaux par le tribunal de première instance de Slough, qui a statué en son absence.

Sa peine est tombée le 6 novembre : 300 heures de travail sans rémunération et 364 £ d'amende (440 € environ). Il lui est aussi interdit de détenir le moindre animal durant 10 ans.

« Le bien-être animal n'est pas facultatif »

Zafar Satti, membre du conseil municipal de Slough chargé de la protection du public et des services de réglementation, s'est exprimé sur l'affaire. « Le bien-être animal n'est pas facultatif », a-t-il déclaré, avant d'affirmer : « Nous nous engageons à tenir les propriétaires négligents responsables. Notre inspecteur du bien-être animal travaille dur pour aider les animaux qui ont souffert à cause de leurs propriétaires. » Il a enfin insisté : « C'est un nouveau rappel : si vous avez des animaux, vous avez la responsabilité de vous en occuper et d'en prendre soin. »

Quant aux 2 Cane Corso, ils n'appartiennent plus à Mohan : leur propriété a été transférée en décembre 2025, puis tous 2 ont rejoint de nouveaux foyers, a fait savoir la municipalité.