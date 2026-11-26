À Georgetown, dans le Kentucky (États-Unis), un chaton baptisé Limp Bizkit a passé plusieurs semaines à la clinique vétérinaire Noble View, où il a été soigné contre un virus très contagieux. Relayée par iHeartCats.com , son histoire est aussi celle d'un drôle de nom, né de la manière bien à lui qu'il a de se laisser porter…

Trouvé probablement dans la rue, le petit Limp Bizkit avait été amené à la Noble View Veterinary Clinic, où l'équipe a découvert qu'il était malade.

Quant à son nom, emprunté à un groupe de rock bien connu et signifiant littéralement "biscuit tout mou", il le doit à une habitude : dès qu'on le soulève, il se laisse complètement aller, devenant tout mou, comme une petite peluche sans ressorts ! Pas question de gigoter ou de réclamer qu'on le repose. Non, monsieur a visiblement décidé que les bras humains étaient l'endroit idéal pour se détendre. Et bien sûr, il accompagne ces séances de câlins de délicieux ronronnements. Autant dire que son nom lui va comme un gant !

© Noble View Veterinary Clinic / Facebook

Mais derrière cette petite boule de tendresse se cachait une situation bien moins amusante.

Un petit battant qui avait besoin de soins

Ce petit chat roux souffrait en effet d'une maladie virale très contagieuse, qui nécessitait plusieurs semaines de traitement. L'équipe vétérinaire a donc pris soin de lui et l'a accompagné tout au long de sa convalescence.

© Noble View Veterinary Clinic / Facebook

Sa maladie n'a toutefois pas empêché le chaton de dévoiler sa personnalité particulièrement attachante.

Au fil des jours, les membres de l'équipe ont appris à connaître ce patient pas comme les autres. Entre ses moments de détente dans les bras et ses ronronnements, Limp Bizkit avait visiblement trouvé le moyen de transformer les journées de soins en véritables séances de tendresse. Et il n'a pas fallu longtemps pour que tout le monde craque !

© Noble View Veterinary Clinic / Facebook

Une famille trouvée sur place

Mais la plus jolie surprise attendait encore notre petit rockeur. Après plusieurs semaines de traitement, Limp Bizkit a finalement trouvé son foyer définitif auprès d'une personne qu'il connaissait déjà très bien : la Dre Alexa L. Noble, vétérinaire à la clinique qui avait pris soin de lui !

Touchée par ce petit compagnon au caractère si doux, elle a décidé de lui ouvrir les portes de sa maison et de l'accueillir dans sa famille.

Une adoption particulièrement émouvante : celui qui était arrivé à la clinique comme un petit patient ayant besoin de soins allait désormais y laisser une place toute spéciale dans le cœur de sa vétérinaire.

L'équipe de la Noble View Veterinary Clinic a partagé cette heureuse nouvelle, convaincue que Limp Bizkit serait choyé et aimé par sa nouvelle famille. Et franchement, pouvait-on imaginer une plus belle fin ?