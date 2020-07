Tout juste sauvés, ces trois lapereaux remercient leur sauveteur de tout leur corps !

© RSPCA

Des jeunes lapins ont été sauvés alors qu’ils venaient de perdre leur mère et qu’on allait leur faire du mal à leur tour. Sans le vouloir, ils ont adressé un merveilleux message à tous ceux qui les ont arrachés à leur triste sort.

En avril dernier, quelque part au Royaume-Uni, une femme croisait un groupe de garçons qui tenaient un sac. A l’intérieur de celui-ci se trouvaient 3 lapereaux sauvages. Elle a entendu les gamins dire que la mère des petits lapins avait été tuée et qu’ils projetaient de s’en prendre aux pauvres jeunes lagomorphes, rapporte The Dodo.

En entendant cela, la dame a immédiatement décidé de leur arracher les lapins des mains. Elle a ensuite contacté la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals). C’est Krissy Raine, inspectrice de l’association, qui a été chargée de récupérer les 3 lapereaux, puis de les emmener se faire examiner par un vétérinaire. Ce dernier a établi qu’ils se portaient très bien.

Par la suite, les jeunes lapins ont été pris en charge par un expert local des animaux sauvages. Aussitôt arrivés chez lui, ils se sont endormis blottis les uns contre les autres et formant ainsi un cœur avec leurs corps.

C’est le plus beau cadeau qu’ils pouvaient faire à ceux qui ont contribué à leur sauvetage, à commencer par la personne qui les avait enlevés à leurs bourreaux.

D’après Krissy Raine, leur âge a été estimé à 4 semaines. On espère les relâcher dans leur milieu naturel dès que possible.

A lire aussi : "Faut-il stériliser son furet ?"

La RSPCA a ouvert une enquête et lancé un appel à témoins.