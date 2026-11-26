Le Hereford and Worcester Animal Rescue Centre a pris sous son aile Geoffrey, un petit chien dont l'âge est estimé à 15 ans environ et qui aurait été découvert dehors, sous la pluie, dans le Worcestershire (Angleterre). Très fragile, il vit désormais ses derniers jours au chaud dans une famille d'accueil, raconte le Hereford Times . Depuis, le refuge a donné de ses nouvelles…

Environ 3 kg : c'est tout ce que pèse Geoffrey, un tout petit gabarit dont le Hereford and Worcester Animal Rescue Centre souligne la fragilité. Le toutou aurait été découvert du côté du Worcestershire, grelottant par un temps froid et pluvieux, avant d'être pris en charge par le refuge.

Le vieux chien ne portait aucune puce électronique, et son âge n'est qu'une estimation de l'équipe : 15 ans environ. D'après le centre, ce compagnon vieillissant présente aussi des signes de démence.

C'est dans un foyer, auprès d'une famille d'accueil, que Geoffrey vit aujourd'hui ses derniers jours, entouré de confort.

© Hereford and Worcester Animal Rescue Centre

Une visite qui a étonné le refuge

Un porte-parole du centre a raconté que l'équipe était passée chez la famille d'accueil pour y déposer de nouvelles provisions. Elle a dit ne pas en revenir, tant le petit rescapé avait bonne mine et paraissait en forme. « Il adore son confort à la maison et se fait chouchouter par sa maman d'accueil », a résumé ce porte-parole.

© Hereford and Worcester Animal Rescue / Facebook

Geoffrey n'avait d'ailleurs pas rejoint sa maman d'accueil les pattes vides : des donateurs de la campagne Dunelm delivery joy avaient offert au refuge de jolis cadeaux, qui l'ont accompagné jusque dans son foyer d'accueil.

Le centre, qui les a remerciés, assure que le toutou profite pleinement de son lit moelleux et de ses petites gâteries.

Des mots d'encouragement et des dons envoyés pour lui sont également parvenus au refuge. « Le petit Geoffrey remercie tous ceux qui lui ont gentiment envoyé des messages de soutien et des dons », a tenu à faire savoir le centre sur ses réseaux sociaux.

Geoffrey a peut-être connu des débuts difficiles et une fin de vie fragile, mais il a désormais tout ce dont il a besoin : un foyer chaleureux, un panier douillet et une personne qui veille tendrement sur lui.

© Hereford and Worcester Animal Rescue / Facebook

Grâce à la générosité de ses bienfaiteurs et à l'engagement du refuge, ce petit chien peut enfin profiter de la douceur qu'il mérite. Et si personne ne peut arrêter le temps, on peut au moins faire en sorte que ses derniers jours soient remplis d'amour.

L'info Woopets - Pourquoi accueillir un chien âgé en famille d'accueil ?

Accueillir temporairement un chien de refuge âgé comme Geoffrey, c'est lui offrir une fin de vie plus douce, mais aussi :

Un cadre apaisant : il profite d'un environnement calme, loin de l'agitation du refuge ;

Un foyer chaleureux : il retrouve des repères et une présence rassurante ;

Des soins adaptés : son quotidien est aménagé selon son âge et ses besoins ;

De l'affection au quotidien : il reçoit toute l'attention et les câlins dont il a besoin ;

Un lien précieux : même court, ce partage peut être une expérience profondément enrichissante.

Parce que même si le temps est compté, il n'est jamais trop tard pour connaître le bonheur d'une famille !