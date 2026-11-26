Comment réagit un chien d'appartement lorsqu'un homme surgit de l'autre côté de sa fenêtre ? Burrow, un Golden Retriever, en a fait l'expérience le 16 novembre, avec le passage d'un laveur de vitres. Loin d'y voir une menace, il semble l'avoir accueilli en ami, comme le montre une vidéo tournée par son adoptante et relayée par le média Pet Helpful .

Burrow est un Golden Retriever qui tient chaque inconnu pour un ami. L'homme apparu ce jour-là devant son appartement n'a pas échappé à la règle.

Son humaine a eu le réflexe d'attraper son téléphone, juste à temps pour filmer l'instant où son compagnon proposait au visiteur de s'amuser avec lui.

© @burrowthegolden / TikTok

Un jouet impossible à offrir

Visiblement, Burrow tenait à partager son jouet avec le nouveau venu. Seulement voilà : impossible de le lui passer à travers le carreau qui les séparait, ce que le Golden Retriever ne semblait pas comprendre. De là à imaginer l'homme entrant pour une partie de lancer de balle, il n'y a qu'un pas !

© @burrowthegolden / TikTok

Pour réclamer une partie, les chiens ont plus d'un tour dans leur sac : certains se tapissent au sol, d'autres filent chercher leur jouet préféré ou se lancent dans une course folle.

La séquence a touché les internautes : beaucoup ont imaginé ce que l'homme voyait depuis l'extérieur, quand d'autres ont confié qu'ils n'auraient pas résisté à l'envie de venir caresser le chien.

Tous les chiens n'ont pas cet accueil

Le goût de la compagnie n'est pas donné à tous, souligne Pet Helpful. Si certains toutous, à l'image de Burrow, préfèrent la présence des autres à la solitude, quitte à laisser entrer des étrangers chez eux, d'autres ne veulent rien savoir des gens qu'ils ne connaissent pas.

Il faut dire qu'une silhouette suspendue derrière un carreau a de quoi dérouter, et la plupart des chiens ne savent trop que penser d'un laveur de vitres.

Le conseil de Woopets : comment stimuler efficacement un chien en appartement ?

Vivre en appartement n'empêche pas un toutou de s'épanouir, à condition de répondre à ses besoins physiques, mentaux et sociaux.

Au quotidien, plusieurs promenades lui permettent de se soulager, de se dépenser, de découvrir de nouvelles odeurs et de rencontrer des congénères. À l'intérieur, des jeux de recherche, des puzzles alimentaires, des jouets interactifs et des aliments à mâchouiller peuvent le stimuler. N'hésitez pas également à lui apprendre de nouveaux tours pour renforcer votre lien et solliciter son intelligence.

L'essentiel ? Varier les activités, respecter son rythme et lui offrir l'attention qu'il mérite.