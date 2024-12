Victime d’une arnaque à l’adoption, cet homme finit par accueillir deux petits chiens au lieu d’un seul !

Dans un entretien accordé à WMAR2News, Ronald Russell est revenu sur la terrible arnaque dont lui et sa femme ont été victimes il y a peu de temps. Après avoir perdu Linus, un petit chien de race Pinscher dont ils étaient complètement gagas, le couple a décidé d’accueillir un nouveau petit membre dans leur famille. Pour se faire, ils ont écumé les pages Facebook dédiées aux adoptions de Pinschers. C’est alors qu’une chienne en particulier a fini par retenir leur attention et, après avoir discuté avec la personne à l’origine de l’annonce, Ronald Russell et sa femme ont décidé de payer via Paypal puis de venir chercher le canidé. “Nous avons conduit 3 heures et demie jusqu'en Pennsylvanie et sommes arrivés à l'adresse indiquée, et pas de chien. Elle a commencé à nous servir toutes sortes d'excuses. Le chien était chez le vétérinaire, blablabla… Alors nous sommes allés chez le vétérinaire, qui se trouvait à 400 mètres d'ici, mais ils n'avaient aucune idée de qui était cette personne et ce chien. Nous avons réalisé à ce moment-là que nous avions été arnaqués”, a raconté l’homme.

“Ma femme était bouleversée”

Heureusement, Ronald n’avait pas suivi à la lettre les instructions de l'annonceur. Au lieu d’envoyer son argent via Paypal Famille et Amis, il l’a fait via Paypal Business. Ainsi, il a pu se protéger. “J’avais 48 heures pour annuler la transaction. Sinon mon argent aurait disparu…", a-t-il révélé.

Même s’ils ont pu récupérer leur argent, Ronald et sa femme étaient profondément déçus de ne pas avoir pu adopter de petit chien. “J’étais déçu et ma femme était vraiment bouleversée, car elle attendait avec impatience un autre mini-pin”, s’est-il souvenu. Heureusement, quelques mois plus tard, le couple est tombé sur une autre annonce, plus sérieuse, du refuge Bring Em Home Animal Rescue and Trapping. Deux petits Pinschers nommés Ali et Ace étaient en attente d’une famille et, évidemment, Ronald et sa femme ont craqué ! Aujourd’hui, tout le monde vit en harmonie et nage dans le bonheur. “Ils vont au travail tous les jours avec leur maman, au magasin de jouets. Ces petits gars aiment aussi vraiment l'heure des repas, rien de tel que les hamburgers à la dinde et au poulet !”, a conclu Ronald avec humour. tout est bien qui finit bien donc !