Victime d'abandon, ce chien affectueux est impatient de faire un gros câlin à son futur propriétaire

© Cat Suzuki

Abandonné sur un parking par ses anciens propriétaires, un chien qui risquait l’euthanasie a été sauvé par une association. Celle-ci espère, à présent, trouver une famille aimante à cet animal extrêmement attachant.

Clarence le chien de famille par excellence. Il adore tout le monde, adultes, enfants et congénères. Pourtant, cela ne l’a pas empêché d’être abandonné par ses maîtres sur le parking d’un supermarché, après avoir passé toute sa vie dehors, sur leur propriété. Il n’avait jamais connu l’amour et la chaleur d’un foyer, raconte The Dodo.

S’étant donc retrouvé à errer du jour au lendemain, ce croisé Golden Retriever de 4 ans s’était lié d’amitié avec 2 autres canidés des rues, un Berger Allemand et un croisé Chihuahua en l’occurrence.



Cat Suzuki

Le service de contrôle des animaux local a repéré le trio et capturé 2 d’entre eux, Clarence et le Berger Allemand. Il a ensuite contacté ses propriétaires, qui n’ont pas voulu le reprendre. A la fourrière, les animaux qui sont dans son cas risquent l’euthanasie. Clarence était donc en grand danger, jusqu’à l’intervention de Hounds In Pounds.



Cat Suzuki

Cette association basée à Wayne, dans l’Etat du New Jersey, a pris en charge les 2 chiens et tente, depuis, de leur trouver un nouveau foyer.

Ce chien est « un ange, au sens propre du terme »

Clarence est décrit par l’équipe de Hounds In Pounds comme étant un chien « doux, gentil et si reconnaissant d’être en sécurité ». Sur les réseaux sociaux, l’organisation ajoute que la robe du quadrupède fait penser au soleil lorsqu’il brille, tout comme sa personnalité « chaleureuse et irradiant tous ceux qui le connaissent ».



Hounds In Pounds / Facebook

Pour sa fondatrice Cat Suzuki, Clarence est « un ange, au sens propre du terme ». Il s’attache très vite aux gens et s’accroche même souvent à eux, leur faisant l’accolade avec ses pattes avant.

Cat Suzuki

Les bénévoles espèrent le faire adopter très vite, pour qu’il puisse enfin connaître la vie heureuse qui aurait dû être la sienne depuis toujours.