Véritable gourmet, ce chien ne mange qu'à la condition que la nourriture offerte par son propriétaire soit « humaine » (Vidéo)

Sa nourriture pour chien, Nitro la préfère en version plus humaine. Ce Shih Tzu aime bien, en effet, que son maître apporte quelques changements dans sa gamelle afin qu’elle ressemble un peu plus à de la nourriture destinée à ce dernier.

Nos amis à 4 pattes ne cesseront jamais de nous surprendre. Ce n’est pas Zach Shepard qui vous dira le contraire, lui dont le chien Nitro a une étrange préférence en ce qui concerne son alimentation.

Comme le rapporte Ipnoze, en effet, ce Shih Tzu ne vide sa gamelle de croquettes qu’une fois son repas « humanisé ». Pourtant, le canidé n’était pas spécialement « un mangeur difficile », comme le raconte son propriétaire.

Lorsque celui-ci lui sert son écuelle telle quelle, Nitro reste perplexe et lui lance un regard de désapprobation. Son humain comprend alors qu’il doit réaliser son petit tour de magie qui rend son repas plus attrayant à ses yeux. Il consiste tout simplement à placer la gamelle dans le réfrigérateur avant de la redonner au chien. Et là, comme par enchantement, le petit canidé retrouve l’appétit.

Zach Shepard avoue ne pas trouver d’explication à l’attitude son chien. Il se contente de jouer le jeu, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous. Il met le bol de croquettes au frais durant quelques secondes, le temps de faire semblant d’y ajouter quelques ingrédients, puis le rend à l’animal pour qu’il le mange.

Publiée le 6 août dernier sur la plateforme YouTube, la vidéo est vite devenue virale, récoltant plus d’un millier de likes et totalisant plus de 160 mille vues à ce jour.

