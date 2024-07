Une visite surprise de chiens thérapeutiques aide une équipe olympique féminine de football à se relaxer (vidéo)

À l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, les athlètes sentent monter l’excitation, mais aussi le stress et la pression. Quoi de mieux que la visite d’animaux thérapeutiques pour détendre l’atmosphère ? C’est ce dont a bénéficié avec joie l'équipe olympique féminine de football des États-Unis pendant un de ses derniers entraînements.

Les avantages d’une visite d’un animal thérapeutique sont bien réels. Chiens, chats, oiseaux, poneys… leur simple présence aide les gens à se détendre et entraîne la diminution du rythme cardiaque et de la tension artérielle.

Qui aurait bien besoin de profiter de ces bienfaits en ce moment ? Les athlètes olympiques, bien sûr ! Pour aider l'équipe olympique féminine de football des États-Unis à décompresser, Emma et Ellie, 2 chiennes thérapeutiques de race Golden Retriever, sont venues lui rendre une visite imprévue pendant un entraînement.

Une agréable surprise

Dans une vidéo publiée sur TikTok et relayée par Parade Pets, on voit à quel point cette visite a agréablement surpris toute l’équipe. Les athlètes ont regardé avec bonheur les 2 chiennes courir joyeusement sur le terrain pendant que l'équipe qui avait amené Emma et Ellie distribuait des cadeaux.

@elliegoldenlife / TikTok

De grands sourires illuminaient le visage des jeunes femmes qui ont pu passer un peu de temps avec les 2 adorables boules de poils. Entre câlins, caresses, jeux et courses-poursuites sur le terrain, tout le monde a passé un excellent moment !

Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin et au moment de quitter le stade, de nombreux membres de l'équipe se sont arrêtés pour dire au revoir à leurs invités inattendus et les remercier pour cet instant de détente.

Une vidéo réjouissante

Visionnée plus de 623 000 fois depuis sa mise en ligne, cette courte vidéo a réjoui de nombreux internautes. Certains d’entre eux ont d’ailleurs exprimé leur émotion dans la section des commentaires.

@elliegoldenlife / TikTok

« Ellie et Emma apportent tellement de joie », a commenté à raison un utilisateur de la plateforme. « S'il te plaît, envoie un gros câlin à Emma et Ellie, elles sont toutes les 2 si gentilles et mignonnes », a ajouté un autre.

Certains ont également adoré la manière dont les filles de l’équipe ont réagi lorsqu'Emma et Ellie se sont fait un câlin. Il faut dire qu’on ne voit pas cela tous les jours !

A lire aussi : D’ordinaire turbulente, une chienne handicapée se fige de trac à l’idée de passer à la télévision en direct (vidéo)

@elliegoldenlife / TikTok

D’autres enfin ont été plus encourageants : « Je ne pourrais pas aimer ça plus ! C'est parti, équipe USA ! ». Les athlètes ne pourront pas emmener Emma et Ellie dans leurs bagages, mais elles pourront repenser à ce moment agréable lorsque la pression sera trop forte pendant la compétition !