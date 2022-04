Une sexagénaire risque sa vie dans un lac gelé pour sauver son chien de la noyade

Après la chute de son chien dans l’eau extrêmement froide d’un lac, sa propriétaire a volé à son secours, mais s’est retrouvée en mauvaise posture à son tour. Ne pouvant retrouver la terre ferme par ses propres moyens, elle a dû son salut aux gendarmes, appelés par un témoin. Le canidé et sa courageuse propriétaire sont sains et saufs.

Un sauvetage peu commun a eu lieu début avril dans une commune de l’Ain, celui d’une femme qui tentait de porter secours à son chien tombé dans l’eau. Un récit rapporté par Le Progrès.

Le samedi 2 avril, une dame était en train de se promener en compagnie de son chien aux abords du Lac Bleu dans le quartier de Vareilles, à Ambérieu-en-Bugey, quand le canidé est tombé dans l’eau.

Inquiète pour son ami à 4 pattes, sa propriétaire, âgée d’une soixantaine d’années, a décidé de lui venir en aide en bravant le danger qui la guettait. Après avoir progressé dans l’eau froide, elle est parvenue à atteindre son chien, puis à l’aider à remonter sur la berge.



La sauveuse du chien devait être sauvée à son tour

Soulagée d’avoir sauvé son animal de compagnie, elle devait toutefois être secourue à son tour ; un monticule l’empêchait de ressortir du lac. Heureusement, un témoin s’est rendu compte de sa détresse et a immédiatement prévenu les secours.

Ce sont les gendarmes de la brigade locale qui ont été les premiers à arriver sur les lieux. Les militaires ont agi rapidement et efficacement pour ramener la maîtresse du chien sur la terre ferme.

Elle et son fidèle compagnon ont ainsi échappé à l’hypothermie et étaient de nouveau réunis, indemnes, grâce à l’intervention de la gendarmerie et à l’alerte donnée par le passant.