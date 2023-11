Une présentatrice télé suggère de faire passer un « test » à toutes les personnes qui souhaitent acheter un chien

Les reporters du journal The Independent ont rencontré Clare Balding lors du Henley Literary Festival, l’un des plus grands événements littéraires organisés au Royaume-Uni. L’auteur et amoureuse des bêtes s’est exprimée sur la thématique des chiens pour la sortie de son livre Isle of Dogs. Elle a souligné l’absence de lois autour de l’achat d’un canidé.

« Je pense que nous avons besoin de plus de réglementation » a-t-elle déclaré. La vente d’animaux de compagnie a été facilitée ces dernières années par les réseaux sociaux et les plateformes de petites annonces. Selon la présentatrice de BBC Sport, les internautes n’ont qu’à cliquer sur “acheter”, et ils ont un chien à la maison. Lequel a des besoins exigeants, que certains ignorent parfois.

« Ils ont peut-être cliqué en pensant acheter un ours en peluche »

Clare Balding souhaiterait qu’un « test de base » soit exigé pour tous les futurs propriétaires de chiens. Cela permettrait d’évaluer l’aptitude d’un individu à détenir une boule de poils : « Il y a énormément de gens qui ne savent pas nécessairement comment gérer les chiens [...] ou qui ne comprennent fondamentalement pas ce que signifie posséder un chien » affirmait-elle.

Elle a ajouté que cela pourrait aussi freiner la vente illégale d’animaux. D’ailleurs, elle n’a pas manqué d’incriminer les éleveurs véreux qui ne cherchent qu’à faire du profit en dépit du bien-être animal. Elle estime qu’un permis pourrait aussi leur être attribué afin d’être certain qu’ils s’occupent convenablement de leurs chiens avant leur départ.

« C'est là qu'une législation doit intervenir »

En France, ce projet de permis évoqué par Clare Balding existe pour certains maîtres. Il s’agit de ceux possédant un chien de catégorie 1 ou 2, dits « dangereux ». De plus, depuis le 1er octobre 2022, les personnes souhaitant acquérir un chien, un chat, un furet ou un lapin doivent signer un certificat d'engagement et de connaissance.

Il est délivré par les refuges, éleveurs ou encore vétérinaires. Il vise à « sensibiliser et responsabiliser les acquéreurs d’animaux de compagnie » selon le Ministère de l’Agriculture.