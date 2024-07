Une policière remarque une chienne paralysée abandonnée sur le bord de la route et refuse de ne pas intervenir pour la sauver

La pauvre Joy Bird a été victime d’un accident de la route et s'est retrouvée livrée à elle-même. Blessée et incapable de bouger, elle ne pouvait qu’espérer que quelqu’un s'arrête pour l’aider. De nombreuses personnes sont passées à côté d’elle sans réagir, mais l’une d’elles a fait la différence.

Joy Bird, une chienne croisée Pitbull au pelage bicolore, a été renversée par une voiture et laissée sur le bas-côté à St. Louis, au Missouri (États-Unis). Une policière au grand cœur l’a repérée et a décidé d’agir. À partir de ce moment, la vie du canidé a totalement changé.

De nombreuses personnes sont passées devant la boule de poils et l’ont ignorée avant que la femme intervienne, précisait The Dodo. En patrouille dans son véhicule de service, la policière et son équipe se sont arrêtés dès qu’ils ont aperçu l’animal en détresse.

Une chienne miraculée

Pour agir de la meilleure façon possible, ils ont contacté l’organisme de sauvetage Stray Rescue of St. Louis et des bénévoles ont été envoyés sur les lieux. Ceux-ci ont constaté que la chienne bougeait difficilement, mais avaient besoin de lui faire passer un examen plus approfondi pour connaître la gravité de ses blessures.

Les sauveteurs ont placé la chienne avec douceur dans leur véhicule et ont veillé à la faire déplacer le moins possible, ne sachant pas si elle était paralysée. Une fois arrivés à la clinique vétérinaire du refuge, ils l’ont examinée et ont découvert qu’elle souffrait d’une fracture du bassin. À part cela, elle était étonnamment en bonne santé.

Stray Rescue of St. Louis / Facebook

« Son regard est beaucoup plus doux aujourd'hui »

La rescapée, baptisée Joy Bird par ses bienfaiteurs, a été opérée dès le lendemain et tout s’est bien passé. Une longue convalescence s’est suivie et elle a progressivement pu retrouver la mobilité de ses membres arrière. Dès qu’elle est sortie du bloc opératoire, elle semblait apaisée et en confiance : « Elle sait qu'elle est dans un bon endroit, en sécurité, avec de bonnes personnes » partageait le refuge.

Joy Bird a rejoint une famille d’accueil dans laquelle elle est choyée et attend désormais ses propriétaires pour la vie. Ses sauveteurs ont espoir qu’elle se rétablisse totalement de son accident : « Il lui faudra du temps pour guérir avec beaucoup de repos en cage, mais elle devrait pouvoir se rétablir complètement » écrivaient-ils.