Une livreuse suspectée d'avoir volé un chien devant le domicile de ses clients le restitue le lendemain après l'importante médiatisation de l'incident

La famille de Max, un chien sénior, a passé une nuit blanche après la disparition de ce dernier alors qu’il se trouvait devant la maison et qu’une livraison avait lieu au même moment. Fort heureusement, l’attente a pris fin le lendemain dans un revirement de situation auquel personne ne s’attendait.

A-t-elle été prise de remords ou la forte médiatisation de l’affaire l’a-t-elle ramenée à la raison ? Probablement les 2 à la fois. Toujours est-il qu’une livreuse suspectée d’avoir enlevé le chien d’une famille a fini par le leur rendre le lendemain. La police et la communauté locales s’étaient massivement mobilisées pour retrouver l’animal, rapportait CBS 17 le lundi 13 janvier.

Les faits ont eu lieu le matin du dimanche 12 janvier devant le domicile de Trisha Smith, à Clayton dans l’Etat de la Caroline du Nord (Etats-Unis). La victime est son chien Max, un Maltipoo de 12 ans.



CBS 17 / YouTube

La famille avait commandé des provisions via un service en ligne. En fin de matinée, la livraison a été assurée par une dame. La maîtresse de Max a remarqué la disparition du chien juste après.

Le fils de Trisha Smith l’avait laissé sortir brièvement, comme il le faisait tous les matins pour lui permettre de se dégourdir les pattes devant la maison. C’est en regardant les enregistrements de la caméra de surveillance qu’elle a compris ce qui venait de se produire.

Les images montrent Max alors qu’il va vers la livreuse en remuant la queue. On voit ensuite cette dernière le porter, disparaître du champ en se dirigeant vers son véhicule, puis réapparaître sans l’animal, mais avec les produits commandés pour les déposer devant la porte. Elle a ensuite légèrement toqué à la porte, mais personne à la maison n’a entendu, d’après Trisha Smith.



CBS 17 / YouTube

Celle-ci ajoute que la livreuse n’a ni attendu une réponse, ni contacté la famille via la messagerie disponible sur la plateforme de livraison pour le suivi de la commande.



CBS 17 / YouTube

« Je ne savais pas si nous le reverrions un jour. C’était un cauchemar »

Trisha Smith a aussitôt prévenu le bureau du shérif local (Johnston County Sheriff’s Office) et la société employant la livreuse. Elle a également lancé un appel à témoin sur les réseaux sociaux, notamment un groupe Facebook réunissant les mères de familles de la ville de Clayton.

Plusieurs membres dudit groupe lui ont apporté leur aide en relayant sa publication et en participant aux recherches dans le quartier. Certaines de ces mamans lui ont même communiqué l’identité de la suspecte.

Trisha Smith est toutefois restée sans nouvelles de Max durant le reste de la journée du dimanche et la nuit. L’angoisse était terrible pour la famille. « Je n’ai pas du tout dormi, confie la propriétaire de Max à CBS 17. Mes enfants non plus. Nous étions tous en train de pleurer, bouleversés, inquiets. Je ne savais pas si nous le reverrions un jour. C’était un cauchemar ».

Dénouement inattendu

Le lendemain, alors que Trisha Smith et les siens continuaient de chercher et de s’inquiéter, coup de théâtre ; la livreuse est revenue et a ramené Max.

Le chien regardait sa maison à travers la fenêtre de la camionnette avec grande impatience. Il a laissé exploser sa joie dès qu’il a pu rentrer chez lui. Son retour a eu lieu en présence d’un adjoint du shérif.



CBS 17 / YouTube

La propriétaire du canidé était soulagée, mais elle souhaite que la dame soit poursuivie et qu’une telle mésaventure n’arrive pas à d’autres familles.

CBS 17 / YouTube