Une femme se bat contre un refuge qui refuse de lui rendre son chien volé

Récemment hospitalisée, Courtney a demandé à ses proches de garder son fidèle compagnon, Jaxon, en attendant son retour. Mais lorsqu’elle est sortie de l’hôpital, la boule de poils n’était plus là. Un terrible quiproquo l’a conduit dans un refuge et le personnel de celui-ci refuse catégoriquement de rendre l’animal à la femme.

Courtney Baird vit des épreuves difficiles depuis plusieurs semaines. Après une hospitalisation, elle est allée récupérer son chien Jaxon chez des proches chargés de le garder. Lesquels lui ont appris qu’il avait été volé. En menant l’enquête, elle a découvert que le quadrupède se trouvait actuellement au refuge Wayside Waifs et a repris espoir. Malheureusement, elle a vite déchanté en comprenant que l’organisme ne comptait pas lui rendre le canidé.

Quelques jours auparavant, l’animal vivait avec la famille de la femme pendant que celle-ci séjournait à l’hôpital. Une personne mal intentionnée l’aurait repéré dans le jardin avant d’enjamber la clôture pour le récupérer, rapportait le Kansas City Star. Courtney a appris la terrible nouvelle à la fin de son hospitalisation.

Un ascenseur émotionnel

Elle n’avait aucune idée d’où pouvait bien se trouver Jaxon, mais était déterminée à le retrouver. Elle a donc placardé des affiches, fait du porte-à-porte et publié la photo du chien sur les réseaux sociaux dans l’espoir que quelqu’un l’ait aperçu. Elle a finalement découvert qu’il avait été récupéré, puis transféré de refuge en refuge avant d’arriver au Wayside Waifs.

Courtney a donc pris contact avec les membres de celui-ci pour partager son histoire et récupérer son chien. Toutefois, les choses ne se sont pas passées comme prévu, car le personnel a refusé de lui rendre l’animal. En effet, selon la législation en vigueur, elle n’était plus sa propriétaire et il était désormais disponible à l’adoption.

Un procès en cours

Courtney avait beau expliquer que son chien avait été volé, cela ne changeait rien à la situation. Elle a souligné un manque de compréhension de la part des sauveteurs, qui ne semblaient pas vouloir coopérer. Ne souhaitant pas en rester là, elle a décidé de prendre un avocat pour faire un procès au refuge.

Elle espère qu’à l’issue de celui-ci, Jaxon rentrera enfin à la maison, car il représente énormément pour elle : « J'aime Jaxon depuis près de 6 ans et tout ce que je veux, c'est récupérer mon chien. La vie est si sombre sans mon meilleur ami à fourrure qui illumine mes journées », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.