Une femme renversée et blessée par un train en tentant de sauver un chien sur les voies ! (vidéo)

En essayant de sauver son chien qui courait vers les rails, une jeune femme a été renversée par un train et a dû être hospitalisée en urgence. Un élan de solidarité s’est mis en place autour d’elle et de sa famille.

Rachelle, 19 ans, a failli perdre la vie en voulant sauver son chien. Ce faisant, elle a été grièvement blessée et est hospitalisée depuis, comme le rapporte GMA News Online.

L’incident a eu lieu dans le district de Santa Mesa aux Philippines. La scène a été filmée par une caméra de surveillance et la vidéo révélée dimanche lors de l’émission de télévision « Kapuso Mo, Jessica Soho ».

Les images montrent d’abord un chien blanc traverser la rue, puis se diriger vers les rails, bordés de part et d’autre par une succession d’échoppes. On y voit ensuite Rachelle courir après le quadrupède, essayant de le rattraper avant l’arrivée du train qui approchait. Par la suite, les gens présents sur les lieux s’agitent. Ils semblent choqués pour la plupart, et pour cause ; ils viennent d’assister à l’accident. La jeune femme a été frappée par le train. Elle a sauvé son chien Buddy.

Sa mère Elsie était sous le choc en apprenant la terrible nouvelle. C’était, pour elle, quelque chose d’impensable, sachant que la famille habite là depuis longtemps et que Rachelle connaissait le danger représenté par le train. Elle ajoute que sa fille a toujours adoré les chiens et qu’elle en élève 2. Buddy, 9 mois, est son préféré, le laissant dormir à ses côtés.

C’est une chance que Rachelle ait survécu à l’accident, mais ses soins vont être longs et onéreux. Pour aider ses parents à payer les 70 000 pesos philippins (1200 euros environ) que coûte sa prise en charge, des voisins se sont mobilisés en créant une cagnotte. L’émission « Kapuso Mo, Jessica Soho » a également apporté une contribution financière, tandis qu’un donateur a offert un fauteuil roulant.

Rachelle devra subir une nouvelle intervention pour recevoir des plaques métalliques au niveau de sa hanche, souffrant de multiples fractures. D’après les médecins, si son opération, ses soins post-opératoires et sa rééducation se déroulent comme prévu, la jeune femme pourra reprendre une vie et une activité quasi normales.

Buddy, lui, semble très affecté moralement. D’après Elsie, il a perdu du poids et n’est plus aussi actif depuis l’incident, même s’il en est sorti physiquement indemne grâce à sa maîtresse.