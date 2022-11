Une femme qui venait de perdre un œil doit son salut à son chien de sauvetage lui-même aveugle qui lui prouve que la cécité est surmontable

Scout a échappé de peu à l’euthanasie au sein d’un refuge. Personne ne voulait adopter ce chien aveugle qui avait pourtant tant à offrir.

Mais son chemin a finalement croisé celui de Donna Ison, une femme de 56 ans qui avait récemment perdu l’usage de son œil.

« Quand Donna a fait installer sa prothèse oculaire, elle a perdu confiance en elle et était nerveuse à l'idée de porter un cache-œil », a expliqué sa sœur Tracey au Mirror.

Le duo a très vite créé une complicité à toute épreuve. Et le toutou affectueux a démontré à sa nouvelle maîtresse que la cécité était loin d’être insurmontable.

« Scout lui a redonné le goût de la vie et lui a montré qu'être différente n’empêche pas de vivre », a ajouté Tracey.

Donna a également éduqué Scout. Elle lui a appris les ordres de base afin de garantir sa sécurité en extérieur et de faciliter son existence dans la maison.

Élu meilleur compagnon de l’année 2022

Le dévouement de Scout a été salué par le concours du meilleur compagnon de l’année au Petplan Pet Awards qui se tient chaque année. Ce dernier a pour objectif de célébrer l’amour inconditionnel entre les animaux de compagnie et leurs propriétaires.

Le prix récompense par conséquent les bêtes « qui enrichissent la vie de leurs maîtres et façonnent le monde dans lequel nous vivons ».

Le toutou âgé a en effet fait preuve d’une ténacité à toute épreuve et surprend par sa capacité à s’adapter à n’importe quelles situations.

« Si nous l'emmenons dans une pièce inconnue, il peut instantanément déterminer ses dimensions, sauter sur le canapé et monter puis descendre les escaliers. C'est remarquable », a relaté Donna extrêmement reconnaissante envers son chien adoré qu’elle décrit comme étant le plus courageux et le plus aimant du monde.

