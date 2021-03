Une femme interpelle un surfeur pour qu'il sauve son ami et son chien en train de se noyer

Alors qu’il faisait du surf, un homme a été appelé à l’aide par une femme dont le chien et l’ami risquaient de se noyer. Le surfeur s’est porté à leur secours sans perdre un instant. Son intervention héroïque a permis de sauver 2 vies.

Un chien a réchappé à la noyade grâce à l’action d’un homme qui était là pour s’adonner à sa passion, le surf en l’occurrence, comme le rapportait KROC ce jeudi 25 mars. Le héros du jour a également secouru l’un de ses maîtres.

Le sauvetage a eu lieu la veille à Duluth, dans l’Etat du Minnesota. Darby Voeks était sorti très tôt de chez lui, dans les Twin Cities (Minneapolis–Saint Paul), ce matin-là. Plus de 2 heures de route plus tard, il était arrivé à destination : Park Point, sur les bords du Lac Supérieur.

Il s’agit du plus vaste des Grands Lacs d’Amérique du Nord. Si grand que ses vagues sont très appréciées des surfeurs de la région, dont Darby Voeks fait partie. Après en avoir dompté quelques-unes sur sa planche, il s’apprêtait à regagner son véhicule pour rentrer, mais une dame paniquée est venue vers lui pour lui demander de l’aide.

Le chien, la famille et la ville reconnaissants envers le héros

Son chien était tombé dans le lac et son ami s’est lui-même retrouvé en situation de détresse en essayant de lui porter secours. Darby Voeks a alors fait un sprint sur plusieurs mètres avant de plonger dans l’eau froide pour nager jusqu’au duo en danger. Il a ensuite réussi à les ramener sur la terre ferme, pendant qu’une équipe de secouristes arrivait sur les lieux pour les prendre en charge.

Le chien et son maître étaient frigorifiés et quelque peu secoués, mais indemnes. La famille n’a pas manqué de remercier Darby Voeks pour son courage. La ville non plus d’ailleurs, puisqu’elle lui remettra une distinction, le Duluth Citizen Partnership.

