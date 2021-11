Une femme donne une seconde chance à 2 chiens borgnes rejetés à cause de leur "imperfection"

Les anciens propriétaires de Roxy et Toulouse ne voulaient plus de ces chiens, parce que nés avec un œil en moins. Le duo risquait l’euthanasie, mais une famille en a décidé autrement en l’adoptant.

En Belgique, 2 chiens borgnes ont eu droit à une nouvelle vie, bien plus heureuse que la première, grâce à la famille qui les a adoptés. Une histoire rapportée par le média britannique Metro.

Les quadrupèdes en question répondent aux noms de Roxy et Toulouse. Il s’agit de West Highland White Terriers que l’on prendrait pour des jumeaux, tant ils sont identiques.

A cause d’une infection bactérienne survenue durant la grossesse de leur mère, ils sont tous 2 nés sans œil gauche fonctionnel. Leurs propriétaires de l’époque, qui les considéraient comme « imparfaits » et « invendables », avaient décidé de s’en séparer. Roxy et Toulouse risquaient alors d’être euthanasiés.



C’est là que la famille de Fanny Sannier, 19 ans, était entrée en jeu. Tombée sous le charme des 2 chiens, elle avait décidé de les adopter peu avant Noël 2019. Depuis, ils mènent une vie heureuse et passent leurs journées à courir et à jouer, notamment avec leurs amis Nouga le Border Collie et Caramel le chat.

« Leur caractère unique nous pousse à les aimer encore plus »

Les Sannier avait payé l’opération ayant consisté à retirer leur globe oculaire gauche. L’intervention s’était parfaitement déroulée et les canidés s’en étaient très bien remis. « A présent, ils vivent comme n’importe quel autre chien et sont tous les 2 gâtés », raconte Fanny.



Pour cette dernière, faire de Roxy et Toulouse les nouveaux membres de la famille était un choix tout naturel, vu le triste sort auquel ils étaient promis. « Je suis super contente que nous les ayons adoptés. Ils sont pleins de vie et j'espère qu'ils seront à mes côtés le plus longtemps possible », explique-t-elle.

La jeune femme ajoute que c’est aussi « leur caractère unique qui [les] pousse à les aimer encore plus ».