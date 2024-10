Une femme au grand coeur sauve une chienne errante prête à donner naissance à neuf chiots

Daffodil a longtemps vécu dans l’indifférence générale. Affaiblie par sa grossesse, maigre et affamée, la pauvre n’avait personne sur qui compter, mais continuait de se battre pour survivre. Dans son malheur, elle a croisé le chemin de personnes au grand cœur prêtes à lui changer la vie.

Daffodil, une chienne errante, a posé les pattes chez la bienfaitrice au grand cœur Rachel Fusaro le 18 septembre dernier. Cette dernière s’est donné pour mission d’offrir à la chienne le confort et l’amour qu’elle méritait, mais également de lui permettre d’accoucher dans les meilleures conditions possibles.

Lorsque la femme a rencontré sa protégé pour la première fois, celle-ci était émaciée et effrayée. Elle avait passé des moments difficiles et avait du mal à se remettre de cette période difficile. Ce qu’elle ne savait pas encore, c’est que sa vie et celle de ses chiots étaient sur le point de radicalement changer.

Un accouchement périlleux

Pendant des jours, Rachel a pris soin de la chienne en tant que famille d’accueil, rapportait Yahoo News. La boule de poils autrefois terrifiée a laissé place à un animal beaucoup plus confiant. Enceinte au moment de son sauvetage, elle a mené sa grossesse à terme et a donné naissance à 9 chiots.

L’accouchement n’a pas été facile, mais les petits et Daffodil ont pu compter sur le soutien sans faille de leur ange gardienne. Cette dernière a pris soin des chiots les plus mal en point jusqu’à ce qu’ils soient tirés d’affaires. Aujourd’hui, toute la petite famille peut profiter d’un quotidien plus serein.

Sur TikTok, Rachel a partagé une vidéo touchante illustrant l’avant / après des boules de poils. En légende, elle a écrit : « La preuve que l'amour et un peu de temps peuvent guérir tant de choses » et ce ne sont pas les membres de sa communauté qui diront le contraire ! Dans la section des commentaires, de nombreuses personnes l’ont chaleureusement remerciée pour ce qu’elle avait fait : « Vous les avez sauvés » écrivait quelqu’un, « C'est incroyable Rachel. J'adore la façon dont vous les aimez » partageait une autre personne.

