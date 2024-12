Une femme attristée par l’absence de son époux militaire retrouve le sourire grâce aux chiens (vidéo)

Quand le compagnon de Louisa s’est engagé dans l’armée, cette dernière a dû composer avec ses longues absences. Son moral était au plus bas jusqu’à ce qu’une petite boule de poils entre dans sa vie. 2 autres ont suivi quelque temps plus tard et sont parvenues à combler sa solitude.

En 2021, le quotidien de Louisa Grimsdell et de Cameron, son compagnon, a été totalement bouleversé quand ce dernier s’est engagé dans l’armée. Il s’absentait plusieurs fois par an et sa conjointe avait du mal à supporter cela. Elle souffrait énormément de cette situation, mais 3 Golden Retrievers sont venus lui mettre du baume au cœur.

La première, nommée Willow, est entrée dans sa vie grâce à sa mère. Cela faisait 6 mois que Cameron était parti et cette dernière a vu à quel point sa fille était déprimée. Elle a donc décidé de lui offrir un chiot, ce qui a complètement remonté le moral de la femme : « C'est le chien de mes rêves depuis que je suis toute petite, et elle m'a permis de ne jamais me sentir seule » déclarait Louisa à Newsweek.

@louisagrimsdellll / TikTok

Un nouveau projet

Willow faisait l’unanimité auprès de quiconque la rencontrait. En rentrant de mission, Cameron a découvert la boule de poils et est tombé sous son charme. La vie a continué avec le nouveau membre du foyer. Un jour, une amie de Louisa lui a demandé de garder ses chiens en son absence. En tant qu’amoureuse des bêtes, la jeune femme a accepté et les quadrupèdes ont passé un super séjour chez elle en compagnie de Willow.

Celle-ci semblait épanouie aux côtés de ses congénères. L’idée d’adopter un second chien pour tenir compagnie à son canidé a commencé à germer dans la tête de Louisa. Laquelle a scruté les sites des refuges jusqu’à trouver un chiot Golden Retriever qui attendait sa famille pour la vie. Ce dernier se trouvait à 8 heures de route, mais Louisa n’a pas hésité à faire le trajet pour le rencontrer.

Une grande famille

Sur place, elle a fait la connaissance du petit Oscar, absolument effrayé dans son chenil. Et tandis qu’elle passait un peu de temps avec lui, une autre femelle Golden Retriever, sa sœur nommée Smiler, a pointé le bout de son nez. Louisa a eu le coup de foudre pour les 2 animaux et a décidé de les adopter. Elle était désormais entourée de 3 toutous et a gardé le secret jusqu’à ce que Cameron rentre.

En découvrant les chiens, celui-ci n’a pas été surpris, car il savait à quel point sa petite amie aimait les animaux. Ceux-ci s’entendaient d’ailleurs tous très bien, pour le plus grand bonheur de leur maîtresse. Laquelle est désormais comblée par tant d'amour.

