Une famille s'apprêtait à célébrer la fête nationale quand on l'a appelée au sujet de son chien disparu 10 mois plus tôt

Depuis septembre 2021, les propriétaires de Rome étaient à la recherche de ce chien et n’avaient absolument aucune idée de l’endroit où il pouvait se trouver. Le jour de la fête de l’Indépendance, ils ont reçu un appel surprise de la part d’un refuge local, leur annonçant la nouvelle qu’ils n’osaient plus espérer.

Pour un chien appelé Rome et longtemps privé de sa famille, tous les chemins mènent à la maison. Grâce à sa puce d’identification, il a pu retrouver ses propriétaires près d’un an après sa disparition, rapportait KSAT le 10 juillet.

Rome et ses maîtres habitent San Antonio, dans l’Etat du Texas. Tout allait bien pour la famille jusqu’à cette fugue survenue en septembre 2021. Ses propriétaires n’ont jamais cessé de le chercher depuis, mais Rome restait désespérément introuvable.

10 mois plus tard, et alors qu’ils n’espéraient plus revoir leur animal de compagnie, ils ont eu droit à une énorme surprise alors qu’ils s’apprêtaient à assister aux festivités du 4 juillet. La famille au complet (ou presque) se préparait à voir les feux d’artifice tirés pour l’occasion, mais un coup de fil a chamboulé leurs projets.

Le refuge local (San Antonio Animal Care Services) les appelait pour leur annoncer qu’il venait d’admettre leur chien. Ce dernier avait été passé au lecteur de puce d’identification, révélant les coordonnées de ses maîtres.



City of San Antonio Animal Care Services / Facebook

Retrouvailles le lendemain

Soulagée et émue, la propriétaire de Rome devait toutefois patienter encore quelques heures. Le 4 juillet étant férié, elle ne pouvait aller le récupérer au refuge que le lendemain mardi.



City of San Antonio Animal Care Services / Facebook

Les retrouvailles ont été pleines de joie, et le chien a enfin pu rentrer chez lui pour se remettre de sa longue absence.

Les San Antonio Animal Care Services en ont profité pour rappeler aux propriétaires d’identifier leurs chiens s’ils ne l’ont pas fait, car comme pour Rome, cela permet de garder intactes ses chances de les retrouver en cas de perte, de fugue ou de vol.

City of San Antonio Animal Care Services / Facebook