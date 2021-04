Une famille apporte son aide à une chienne très mal en point, après l’avoir vue se faire éjecter d’une voiture

Meeps a vu sa vie défiler devant ses yeux, 11 ans plus tôt. La petite chienne, dans un état déplorable, a été expulsée d’une voiture alors qu’elle roulait sur la route. Heureusement, une mère et sa fille ont observé la scène et ont récupéré l’animal.

Alesha Brandt ne pensait pas que Meeps passerait la nuit. Le canidé a souffert de malnutrition sévère et a perdu un œil. Quant à ses poils, ils n’ont jamais poussé sur ses oreilles dures, lui donnant ainsi un petit air de chauve-souris. Remplies de compassion envers l’animal en souffrance qui a été éjecté d'un véhicule, Alesha et son enfant lui ont apporté les soins nécessaires. « Ma fille l’a baignée et elle s’est assise silencieusement dans la baignoire, laissant ma fille la nettoyer, en attendant que je rentre à la maison pour l’emmener chez le vétérinaire », a expliqué la mère de famille au Dodo.

© Alesha Brandt / Instagram

Meeps bénéficie d'une seconde chance auprès de la famille Brandt

Avoir un œil, une patte et un tympan en moins n’empêche pas la femelle Griffon Bruxellois de profiter actuellement de la vie et de témoigner beaucoup d’affection aux membres du foyer. Elle se montre particulièrement attachée à Alesha, qu’elle suit absolument partout comme son ombre. La boule de fourrure possède également un fort caractère. Meeps tolère son compagnon Krum, un chien de la même race, uniquement si elle a besoin de se réchauffer contre lui. Même son meilleur ami Lech, un Malinois, « a peur d’elle, ce qui est hilarant », a confié Alesha, amusée.

Et la miraculée ne recule jamais lors d’un combat, aussi difficile soit-il ! « Une fois, elle a aboyé sur une bouche d’incendie pendant 20 minutes, pensant que c’était un intrus », a raconté sa mère adoptive, « Je n’ai pas eu le cœur à lui dire la vérité ». Âgée de 14 ans, Meeps la coriace reçoit énormément d'amour et jouit d’une excellente santé, malgré les terribles épreuves qu’elle a traversées par le passé.

© Alesha Brandt / Instagram