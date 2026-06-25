Une étude vétérinaire confirme combien d'années de vie le surpoids vole à votre chien

Quelques kilos en trop chez votre chien peuvent avoir des conséquences graves sur sa santé et son bien-être. Une étude scientifique menée sur plus de 50 000 toutous montre qu’un surpoids à l’âge adulte peut réduire leur espérance de vie jusqu’à 2 ans et demi. Ce constat rappelle l’importance de surveiller le poids de votre fidèle compagnon tout au long de son existence.

Publiée dans le Journal of Veterinary Internal Medicine*, cette étude s'est intéressée au lien entre la condition corporelle et la longévité chez les chiens stérilisés vivant en famille. Les chercheurs ont analysé les dossiers médicaux de 50 787 chiens suivis dans près de 900 cliniques vétérinaires en Amérique du Nord.

12 races populaires ont été incluses, parmi lesquelles le Labrador, le Golden Retriever, le Beagle, le Teckel, le Chihuahua ou encore le Yorkshire Terrier. Les scientifiques ont comparé des toutous présentant un poids considéré comme normal à d'autres jugés légèrement en surpoids entre 6,5 et 8,5 ans. Ils ont ensuite évalué leur durée de vie respective.

L'objectif était ainsi de déterminer si le surpoids à l'âge mûr influence réellement l’espérance de vie du meilleur ami de l’Homme.

Le surpoids réduit l’espérance de vie de votre chien

Parmi les 12 races étudiées, les chiens en surpoids présentaient un risque de décès plus élevé que ceux ayant un poids de forme. Leur espérance de vie était systématiquement plus courte.

L'impact variait selon la race et la taille de l’animal. Chez les grandes races canines, la perte de longévité était relativement limitée, de l'ordre de quelques mois. En revanche, chez certaines petites races, les conséquences étaient beaucoup plus marquées.

Le record revient au Yorkshire Terrier mâle. Les chiens en surpoids vivaient en moyenne 13,7 ans contre 16,2 ans pour ceux au poids normal, soit une différence de 2 ans et 6 mois. Chez les Chihuahuas et les Teckels, la perte dépassait également les 2 ans.

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Les auteurs de cette étude soulignent que les toutous étudiés n'étaient pas forcément obèses. Quelques kilos en trop suffisants pour les classer « en surpoids » étaient déjà associés à une diminution de l'espérance de vie.

Selon les chercheurs, plusieurs mécanismes pourraient expliquer ce phénomène. Le surpoids favorise notamment l'apparition de maladies chroniques comme l'arthrose, des cancers, des troubles métaboliques ou encore une dégradation de la qualité de vie générale.

Le conseil de Woopets : comment maintenir le poids de forme de votre chien ?

La bonne nouvelle est que le surpoids peut souvent être évité grâce à quelques habitudes simples :

Respectez les quantités recommandées par votre vétérinaire ou le fabricant des croquettes.

Limitez les friandises et évitez les restes de table.

Pesez régulièrement votre fidèle compagnon pour détecter rapidement une prise de poids.

Encouragez une activité physique quotidienne adaptée à son âge et à sa condition physique.

Faites examiner sa silhouette lors des visites de contrôle chez votre vétérinaire.

* « Association between life span and body condition in neutered client?owned dogs », Carina Salt, Penelope J. Morris, Derek Wilson, Elizabeth M. Lund, Alexander J. German, Journal of Veterinary Internal Medicine, 2018.