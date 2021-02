Une équipe de pompiers plongeurs et sauveteurs aquatiques interviennent pour sauver un chien d'un lac gelé

Photo d'illustration

Le weekend dernier, une équipe de pompiers et de plongeurs est intervenue dans les eaux glacées du lac de Madine, dans la Meuse, pour porter secours à un chien. Le Golden Retriever était tombé dans l’eau, la couche de glace s’étant rompue sous ses pattes.

Samedi dernier (13 février), Orus et ses propriétaires passaient une agréable après-midi sur les berges du lac de Madine, à Heudicourt-sous-les-Côtes (55), mais leur promenade a pris une mauvaise tournure.

Comme le rapporte L’Est Républicain, le chien s’est aventuré un peu trop loin sur la couche gelée recouvrant la surface du plan d’eau artificiel. Arrivé à une cinquantaine de mètres de la rive, la glace s’est brisée sous son poids et le Golden Retriever s’est retrouvé pris au piège dans une eau à 3°C.

Ses maîtres ont aussitôt appelé les secours. Ces derniers sont rapidement arrivés sur les lieux. L’équipe de sauvetage était constituée de sapeurs-pompiers des centres de secours de Commercy, Saint-Mihiel et Verdun, ainsi que d’un spécialiste en secours nautique notamment.

Le chien sain et sauf grâce à la mobilisation et à la rapidité des pompiers

Après avoir déployé leur matériel, les pompiers ont évolué prudemment sur la couche de glace et dans l’eau froide, jusqu’à atteindre le chien. Ils l’ont ensuite sécurisé et ramené sain et sauf sur la terre ferme.

Les pompiers de Vigneulles ont récupéré Orus, avant de le restituer à sa famille, soulagée et reconnaissante.

Un mois plus tôt, le 12 janvier, une opération similaire avait été menée dans ce même lac, toujours d’après L’Est Républicain. Un chien, mais aussi sa maîtresse qui tentait de le secourir, s’étaient retrouvés dans l’eau glacée avant d’être sauvés.