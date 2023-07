Une chienne voit une voiture approcher et a une réaction émouvante en reconnaissant le conducteur (vidéo)

Cela faisait 3 longs mois que Kora la chienne et Michele son maître ne s’étaient plus vus, ce dernier faisant ses études à des centaines de kilomètres de là. Quand il a enfin pu rendre visite à son amie à 4 pattes, cette dernière a laissé exploser sa joie.

Michele Geda et sa chienne Kora sont inséparables, mais ils ont pourtant dû se priver l’un de l’autre. Le jeune homme habite Biella dans le Piémont (nord de l’Italie). Il avait récemment été admis dans une école de musique à Florence, à 400 kilomètres de là.

Cette nouvelle le rendait à la fois heureux et triste. Heureux car il pouvait concrétiser son rêve de devenir musicien et de consolider ses connaissances dans ce domaine qui le passionne. Triste parce que cela signifiait qu’il allait être loin de sa Kora adorée.

Il avait donc laissé la femelle Berger Allemand aux soins de ses parents pendant son absence. Ils s’occupaient parfaitement de Kora, mais son ami humain lui manquait évidemment beaucoup. Un sentiment réciproque.

3 mois après le départ de Michele Geda, ce dernier a eu l’occasion de rendre visite à sa famille à Biella. C’était une merveilleuse surprise pour la chienne.

A ce moment-là, Kora était sagement assise sur le balcon aux côtés du père de Michele Geda, pendant que celui-ci entrait dans la cour au volant de sa voiture.

Alors que le véhicule approchait, les oreilles de la chienne se sont dressées et ses yeux étaient totalement rivés sur lui. Puis son meilleur ami en est descendu et elle l’a tout de suite reconnu.

Kora était complètement surexcitée. Elle ne tenait plus en place. Le papa a ouvert la porte et elle a foncé vers Michele Geda pour sauter dans ses bras.



Michele Geda / Instagram

« Elle me fait me sentir aimé et chanceux »

Des retrouvailles extrêmement touchantes qui ont été filmées et que Michele Geda a eu la bonne idée de partager sur son compte Instagram. Voici la vidéo en question :

« C'est quelque chose que vous ne pouvez pas facilement décrire avec des mots. Elle me fait me sentir aimé et chanceux », confie le jeune homme à The Dodo.

Depuis, Michele Geda fait en sorte de revenir dans le Piémont tous les 2 mois. A chaque fois, l’accueil que lui réserve Kora est encore plus chaleureux et festif.