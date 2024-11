Une chienne s'étant retrouvée avec un hameçon coincé dans la truffe doit son salut à la présence d'esprit d'un ami de sa propriétaire

La balade à la plage d’une chienne appelée Betty a bien failli virer au drame à cause d’un hameçon s’étant accroché à son nez. Désespérée, sa maîtresse se demandait ce qu’elle devait faire, sachant qu’il n’y avait pas de cabinet vétérinaire ouvert ce jour-là. Par chance, un ami appelé à la rescousse avait la solution.

Betty, chienne de race Bedlington Terrier, a vécu une terrible mésaventure causée par un accessoire de pêche, rapportait la BBC.

Ce jour-là, elle accompagnait sa propriétaire Cheryl Wild, l’autre chienne de cette dernière appelée Willow, ainsi qu’une amie de la famille prénommée Claire lors d’une promenade en bord de mer.



BBC

Le petit groupe marchait tranquillement sur la plage, entre Penmaenmawr et Llanfairfechan dans le nord du pays de Galles, quand Cheryl Wild a décidé de s’accorder une petite pause. Son genou endolori avait effectivement d’un moment de répit. Elle s’est assise sur un rocher et a vu Betty secouer la tête. Elle a d’abord pensé que sa chienne s’amusait avec des algues, comme elle avait l’habitude de le faire, mais lorsqu’elle s’est approchée, elle a compris qu’il s’agissait de tout sauf un jeu.

Betty avait, en effet, un hameçon triple coincé dans la truffe. « Elle était vraiment en détresse, raconte sa maîtresse à la BBC. Elle essayait de le retirer, mais cela ne faisait qu’aggraver la situation. Je l’ai alors portée et attrapé ses pattes pour l’empêcher de causer davantage de dommages ».



BBC

Les 2 femmes voulaient emmener la chienne chez le vétérinaire, mais on était dimanche et les cabinets fermés. « Le temps d’appeler, elle aura fait plus de dégâts à son nez en essayant de l'enlever elle-même. J'étais donc vraiment stressée », dit Cheryl Wild.

« Je voulais juste mettre fin à sa douleur »

Pendant qu’elle et Claire essayaient tant bien que mal de quitter la plage, la maîtresse de Betty a appelé son ami Berwyn à l’aide. Celui-ci est arrivé peu après avec une pince coupante. En procédant lentement et prudemment, il a finalement réussi à défaire l’hameçon sans blesser la chienne.

A lire aussi : Un nouveau départ pour Noma, chienne "pleine de vie" et ayant manqué de peu d'intégrer la police

C’était le soulagement pour l’animal comme pour Cheryl Wild. « Tout cela a duré environ une heure, relate-t-elle. C'était une heure infernale. C’était tellement traumatisant. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais juste mettre fin à sa douleur ».

Cheryl Wild n’en tient pas rigueur aux pêcheurs, mais elle souhaite qu’ils fassent davantage attention à leur matériel. Ces hameçons « sont assez difficiles à repérer. Ils sont petits mais mortels. Pas seulement pour les animaux, mais aussi pour les humains, peut-être pour les enfants qui courent pieds nus », conclut-elle.