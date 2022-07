Une chienne fait une chute de 10 mètres dans un puits et survit en nageant sur place avant que les secours n’interviennent

Yoyo, de son petit nom, vit avec sa maîtresse Sarah Dean et sa famille sur une propriété de 3 hectares dans le comté d'Oconee dans l’État de Caroline du Sud aux États-Unis.

Le soir du vendredi 15 juillet 2022, Yoyo est sortie seule faire sa balade. « Je pensais qu'elle poursuivait des écureuils, alors je me suis dit que je pouvais aller me coucher et qu'elle rentrerait à la maison quand elle le souhaiterait. Mais elle ne l'a pas fait et nous nous sommes beaucoup inquiétés au petit matin », a déclaré Sarah au Athens Banner-Herald.

Toute la famille s’est donc mise à la recherche de Yoyo. Après quelques heures, le mari de Sarah l’a localisée. Elle était au fond d’un puits profond rempli d’eau. « Le couvercle de sécurité du puits abandonné avait été endommagé lorsqu'un chêne était tombé dessus », a-t-il précisé.

Appel d’urgence à 10h31

Il était impossible pour le couple de descendre dans la cavité. Ils ont donc appelé les secours. L’équipe de sauvetage du comté de Gwinnett a dépêchée 17 agents sur les lieux. Bruce Thaxton, le chef des opérations, a expliqué qu’il avait fallu dans un premier temps couper les broussailles et les arbres pour permettre à un pompier d’atteindre le puits.

Une femme menue a enfilé un baudrier et est descendue en rappel jusqu’à Yoyo. « Elle était une vraie superhéroïne ! Elle était compatissante et gentille avec ma chienne adorée », a confié Sarah reconnaissante.

La sauveteuse a en effet hissé Yoyo, qui pèse pas moins de 31 kilogrammes, jusqu’à la sortie.

« Je ne sais pas comment elle a fait pour nager si longtemps. L’eau était vraiment profonde. Quand je suis arrivée à elle, elle s’est immédiatement accrochée à moi », a relaté la sauveteuse.

Juste avant 13 heures, Yoyo était de nouveau parmi les siens. Elle a reçu en urgence de l’oxygène puis a été conduite à la clinique vétérinaire la plus proche.

A lire aussi : Une femme perd son chien subitement et décide de lui rendre hommage avec un tatouage des plus touchant

Par bonheur, après 24 heures en observation, elle a pu rentrer chez elle en pleine forme. La famille Dean a remercié chaleureusement l’équipe de sauvetage qui a fait un travail remarquable. Laquelle a été bluffée par l’instinct de survie de Yoyo.