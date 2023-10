Une chienne errante et terrifiée se réfugie dans une bouche d’égout avant d’attirer l’attention des habitants du quartier (vidéo)

Récemment, des habitants de la région de Los Angeles (États-Unis) ont découvert un animal caché dans une bouche d’égout. Un chiot d’environ 6 mois s’y était réfugié discrètement pendant plusieurs jours avant que quelqu’un ne le remarque.

La crainte de l’être humain

Un résident s’était pris d’affection pour la boule de poils qui se trouvait là et a refusé de la quitter. Il a posté une photo de la chienne sur les réseaux sociaux et, très vite, de nombreuses personnes se sont rendues sur les lieux dans le but de la sauver. « Les gens arrivaient avec des friandises et des laisses, explique Suzette Hall, fondatrice de Logan’s Legacy, à The Dodo. C’était comme une attraction touristique. C’était fou ! »

Ces individus étaient remplis de bonnes intentions, mais au lieu de l'aider, ils n’ont fait que renforcer les craintes de l’animal. « Elle sortait des égouts et regardait autour d’elle, mais dès que quelqu’un s’approchait, elle y retournait en courant, poursuit Suzette. Elle était bien enfouie là-dedans, à au moins 3 mètres de profondeur. »

Les longs bâtons et les perches ne suffisaient pas à sortir la chienne de son trou, et c’est à ce moment-là que Suzette Hall et son équipe de bénévoles ont décidé d’intervenir. « Nous savions que nous devions couvrir le trou, précise-t-elle. C’était la seule manière d’avoir une chance de l’attraper. »

Un sauvetage réussi

Ils ont dû attendre plus de 2 jours pour que la chienne ne s’aventure à nouveau hors de la bouche d’égout. Lorsque la quadrupède affamée a enfin fait son apparition, l’équipe de Logan’s Legacy a immédiatement recouvert le trou d’où elle venait de s’échapper. La chienne s’est ensuite réfugiée sous une voiture, avant de laisser Suzette passer une laisse autour de son cou.

@logans_legacy29 / Instagram

Un immense soulagement pour tous les bénévoles présents, qui ont décidé de la baptiser Cora. « Cette bouche d’égout était sa petite maison pendant 2 semaines. Elle s’y sentait en sécurité […] Lorsque nous l’avons eue, je n’ai pas pu retenir mes larmes ! » se souvient Suzette.

En route vers de nouvelles aventures

Suite à ce sauvetage, Cora a rejoint le Camino Pet Hospital pour y subir un examen de santé. Heureusement, la chienne se portait relativement bien. Elle avait juste besoin de prendre un bon bain.

@logans_legacy29 / Instagram

Depuis, Cora a été placée dans un foyer d’accueil chaleureux, où elle attend sagement l’arrivée de la famille de ses rêves. « Elle est si gentille, et maintenant, elle se sentira en sécurité pour toujours et à jamais », a conclu Suzette.