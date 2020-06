Une chienne errante et malade a été retrouvée dans un état désespérant. Avec seulement 2 semaines d'amour, sa vie a été bouleversée !

Si les soins sont indispensables pour permettre à un chien malade de recouvrer la santé, l’amour et l’attention qu’on lui accorde sont tout aussi importants, voire décisifs. L’histoire de cette chienne appelée Ellen en est la preuve.

Dans les rues de Fresno, en Californie, errait un chiot de 5 mois très malade. Il s’agissait d’une femelle qui avait notamment la peau en très mauvais état. Elle d’abord été recueillie et emmenée dans un refuge, mais le responsable de la structure d’accueil savait qu’il ne pouvait pas faire grand-chose pour elle. Il a alors contacté Shirley Zindler de l’association Dogwood Animal Rescue Project.

La chienne était extrêmement faible, souffrait de gale, de malnutrition, de multiples lésions, infections et abcès, comme l’a expliqué Shirley Zindler à The Dodo. Elle donnait également l’impression de s’être résignée, de ne plus avoir la force de se battre pour sa survie. Elle vivait un véritable calvaire ; partout où on la touchait, elle avait terriblement mal.

La bénévole, ses camarades du Dogwood Animal Rescue Project et les vétérinaires, eux, étaient déterminés à la sauver. La chienne, qui a reçu le nom d’Ellen, a suivi un traitement contre les parasites responsables de la gale et une antibiothérapie contre les infections.

On lui a également donné des bains médicamenteux et mis en place un régime alimentaire adapté pour ne pas bousculer son système digestif. Dans le même temps, on l’a entourée d’amour et d’affection.

En l’espace de 2 semaines, son état général s’est considérablement amélioré. Sa peau était en voie de guérison, son poil repoussait progressivement et elle reprenait du poids petit à petit. Elle allait également bien mieux sur le plan moral. On pouvait le voir à son regard. Une fois totalement rétablie, Ellen pourra être proposée à l’adoption.