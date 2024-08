Une chienne en vie grâce à son harnais après un accident de voiture

Daisy et sa propriétaire étaient en voiture lorsqu’un autre véhicule les a percutées par l’arrière. Si le choc a traumatisé la chienne psychologiquement, aucune blessure n’a été décelée sur son corps. Elle doit son salut à son harnais, qui l'a protégée pendant l'accident.

Chloe Arbuckle a eu une grosse frayeur lorsqu’une voiture est rentrée dans la sienne tandis qu’elle se trouvait à l’arrêt. Elle a tout de suite craint pour la vie de sa chienne installée sur la banquette arrière et a compris que sa ceinture de sécurité l’avait sauvée.

Chloe prend toujours soin d’attacher sa femelle Cockapoo d’un an quand elle l’emmène en voiture. Cette dernière, nommée Daisy, dispose d’un harnais relié à une ceinture. Ainsi, elle peut voyager en sécurité : « Vous ne laisseriez pas un enfant grimper dans une voiture sans ceinture et c'est la même chose pour les chiens » imageait la femme dans un témoignage apporté à Vets Now.

© Chloe Arbuckle

Un choc violent

Responsable, la propriétaire a donc attaché sa boule de poils lors d’une sortie en voiture comme à son habitude, sans se douter que ce trajet allait virer au drame. La conductrice s’est arrêtée face à un rond-point, attendant son tour pour s’engager. Au même moment, un automobiliste distrait ne l’a pas remarquée et a foncé sur elle.

L’impact a été violent, mais par chance, Chloe n’a pas été blessée. Elle s’est immédiatement retournée pour voir comment aller Daisy : « Elle avait l'air vraiment confuse et inquiète et j'ai essayé de la rassurer. Puis, quand je suis sortie de la voiture pour parler à l'autre conducteur, elle s'est mise à aboyer de détresse, ce qui était tout à fait compréhensible, car elle avait manifestement eu une horrible frayeur » partageait la femme.

Plus de peur que de mal

Malgré les dégâts sur la voiture, Chloe a pu rentrer chez elle et emmener sa chienne chez le vétérinaire. Sur place, aucune blessure grave n’a été détectée. Daisy s’en est bien sortie, mais reste bouleversée par cet incident : « Même maintenant, elle est encore un peu nerveuse parfois lorsqu’elle voyage, alors qu’avant l’accident, elle adorait être en voiture ».

Chloe est consciente que si elle n'avait pas attaché sa chienne, celle-ci aurait pu traverser le pare-brise. Elle a donc profité de ce récit pour rappeler à tous l’importance de sécuriser son animal en voiture.