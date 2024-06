Une chienne disparue lors d'un vol de voiture mobilise internautes et habitants pour des retrouvailles pleines d'émotions

Une chienne volée en même temps que la voiture de ses propriétaires a fini par être retrouvée saine et sauve, rapportait ABC 7 le mardi 11 juin.

Pooja Chinnakotla, ses parents et leur chienne Precious se trouvaient à Chicago dans l’Illinois (Etats-Unis) depuis quelques jours, en provenance de la baie de San Francisco en Californie. Au cours de la soirée du lundi 10 juin, la famille s’était rendue à un restaurant dans le quartier de Lincoln Park, laissant la chienne dans la voiture avec les vitres abaissées.

Lorsque la jeune femme et ses parents sont revenus vers le véhicule, ce dernier s’était volatilisé, tout comme Precious. L’angoisse s’est tout de suite emparée du trio qui s’est mis à chercher la Pékinoise.



Pooja Chinnakotla / Facebook

Après avoir tenté en vain de la retrouver dans le secteur, Pooja Chinnakotla a demandé l’aide de son petit-ami qui a aussitôt partagé un avis de recherche sur les réseaux sociaux.

La famille ne le savait pas encore, mais Precious a été localisée quelques rues plus loin par une habitante du nom d’Anna Dawson et son fils, qui promenaient leur chien. Ils ont vu un voisin essayer d’empêcher la chienne de s’aventurer sur la route, et la mère de famille l’a rejoint.

« Elle était gentille. Quand elle s’est enfin détendue, elle m’a laissée la prendre dans mes bras », raconte Anna Dawson. Celle-ci a ensuite pris Precious en photo et mis le cliché en ligne en espérant que ses maîtres la reconnaissent.

« Ce n'était que du pur bonheur »

Un membre de la communauté locale a vu les publications du compagnon de Pooja Chinnakotla et d’Anna Dawson. Cette personne a immédiatement fait le rapprochement et mis les 2 parties en contact.

Le lendemain matin, les retrouvailles tant espérées ont enfin pu avoir lieu. « Dès que le chien a vu la maman, ce n'était que du pur bonheur. Et elle s'est mise à pleurer, à pousser des gémissements d'excitation », relate Anna Dawson.

Pooja Chinnakotla / Facebook

« Nous sommes reconnaissants envers la communauté, les réseaux sociaux et les personnes comme Anna qui sont prêtes à aider », a déclaré, pour sa part, Pooja Chinnakotla.