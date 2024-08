Une chienne défigurée par la gale entame une transformation réconfortante et trouve l'amour qu'elle a toujours cherché (vidéo)

Babs revient de loin. Cette petite puce a connu les affres de l’errance au Texas (États-Unis), et souffert d’une forme sévère de la gale. Une rencontre salvatrice, au détour d’un chemin, lui a permis d’entrevoir l’aube d’un avenir meilleur…

À Dayton, au Texas, une pauvre chienne a erré seule dans un état lamentable. La va-nu-pattes, livrée à elle-même, était complètement défigurée par la gale. De nombreux poils avaient disparu de son corps.

Lorsqu’un passant l’a remarquée, il a immédiatement contacté Kristin Erwin, connue dans la région pour sauver les chiens en détresse. Ni une ni deux, la bonne samaritaine a sauté dans sa voiture et s’est approchée de l’animal.

© @streetheartstx / Instagram

Une fois arrivée sur place, Kristin a découvert la petite puce allongée sous un porche.

« Il faisait extrêmement chaud dehors, explique-t-elle à la rédaction de The Dodo, j’ai décidé de sortir ma cage pour l’attraper rapidement. Je l’ai remplie de saucisses. Je me suis éloignée pour qu’elle puisse s’en approcher. En quelques secondes, elle a senti l’odeur de la nourriture et est entrée directement dedans. »

La chienne a réalisé une transformation incroyable

À la suite du sauvetage, Kristin a installé celle qu’elle a affectueusement nommée Babs chez elle. Au sein de son foyer d'accueil, la chienne a reçu de nombreux soins nécessaires à sa guérison.

« Je ne savais pas à quoi m’attendre une fois que je l’ai ramenée à la maison, confie la sauveteuse, il s’est avéré qu’elle était l’un des chiens les plus adorables ! Elle ne demandait vraiment que de l’attention et de l’amour. Très affectueuse, elle semblait reconnaissante d’être loin des rues et de la chaleur du Texas. Elle s’est rapidement attachée à nous. »

Au fil des semaines, Babs s’est transformée en une boule de poils pétillante et pleine de vie. Sa splendide métamorphose a réchauffé le cœur de sa bienfaitrice. « Comparer les photos du premier jour avec les photos actuelles est tout simplement incroyable, déclare Kristin, on dirait un autre chien. »

© @streetheartstx / Instagram

Une seconde chance pour Babs

Non seulement la chienne a recouvré la santé, mais elle a aussi trouvé la famille idéale ! Sa sauveuse a partagé la bonne nouvelle sur Instagram.

« Babs a rencontré ses adoptants et ils l’ont ramenée chez eux pour commencer leur période d’essai, écrit Kristin, ils suivent son histoire depuis le début et ont rapidement envoyé leur demande d’adoption, quelques jours après que nous l’avons sauvée de la rue. Jusqu’à présent, ils ont dit qu’elle s’adaptait très bien, qu’elle commençait à jouer et que ça se passait bien avec leur enfant de 2 ans. »

Comme indiqué dans l’article publié sur le site web du Dodo, « sa famille l’adore, et n’arrive pas à croire à qu’elle point elle est douce et gentille ». Babs a enfin obtenu la belle vie qu’elle mérite !