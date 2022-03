Une chienne de soutien émotionnel perd son maître, ancien policier et militaire, et attend une nouvelle famille !

Endeuillée par la perte de son maître, une chienne appelée Cinnamon attend de trouver une nouvelle famille aimante. Une association spécialisée tente de l’y aider.

Cinnamon était tout pour son propriétaire John McGurk. Il tenait énormément à cette chienne qui assurait à ses côtés un rôle de soutien émotionnel des plus précieux, lui qui vivait avec les traumatismes psychologiques de son passé de militaire et de policier new-yorkais. Elle rêve désormais d’être adoptée, comme le rapportait WKTV le dimanche 6 mars.



La petite décoration de Noël à l’effigie de la femelle croisée Pitbull et portant son nom est l’une de ces petites attentions témoignant de l’amour que le vétéran avait pour son amie à 4 pattes.



Liz Keller, fondatrice de l’association Rescue Dogs Rescue Soldiers, en a encore les larmes aux yeux lorsqu’elle se souvient avoir découvert l’objet en déballant les affaires de Cinnamon. « Cela m'a vraiment touchée de savoir à quel point cet homme aimait cette chienne, et de penser que personne ne viendrait la chercher », confie-t-elle, émue, à WKTV.

John McGurk est décédé en décembre dernier lors d’un accident tragique. Pendant des mois, ses 2 frères avaient essayé de trouver une famille aimante pour Cinnamon, mais sans résultat. Ils ont alors contacté Rescue Dogs Rescue Soldiers. Basée à Cherry Valley dans l’Etat de New York, cette organisation forme et place des chiens de soutien émotionnel auprès de militaires blessés ou traumatisés. Des canidés provenant, pour la plupart, de refuges.

Cinnamon avait, elle aussi, vécu dans un refuge avant son adoption par John McGurk, qui avait servi dans l’armée de l’air américaine, puis la police de la ville de New York. Il faisait partie des policiers intervenus sur les sites des attentats du 11 septembre 2001.



Lui trouver une famille le plus vite possible

Aujourd’hui âgée de 7 ans, Cinnamon est le 4e et dernier chien à avoir été adopté en refuge par son défunt maître.

Liz Keller espère pouvoir lui trouver un nouveau foyer le plus vite possible. Attachante et d’une loyauté sans bornes, l’idéal pour cette chienne serait qu’elle soit le seul animal de compagnie de sa future famille.

