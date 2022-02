Une chienne de 14 ans coincée dans un conduit sous-terrain mobilise un engin de chantier pour être sauvée

Une chienne sénior a passé 11 heures dans un conduit sous-terrain, avant l’intervention d’un conducteur d’engin de chantier. Auparavant, des passants avaient tenté de la secourir, tout comme des pompiers, sans succès.

Tuppence a passé la nuit sous terre après s’être faufilée dans un conduit, mais cette chienne âgée a fini par être sauvée grâce à un ami du père de sa propriétaire, comme le rapporte The Mornington Peninsula News ce lundi 21 février.

L’incident a eu lieu à Frankston sur la péninsule de Mornington, en banlieue sud de Melbourne (Sud-est de l’Australie).

La croisée Jack Russell Terrier de 14 ans et sa maîtresse, Laura Sorraghan, étaient en promenade ce soir-là. Vers 20 heures locales, Tuppence s’est introduite dans un tuyau sous-terrain pour s’y retrouver coincée.

Sa propriétaire est alors allé chercher de l’aide auprès de 2 personnes accompagnées d’un chien et qui se trouvaient sur un terrain de cricket près de là. Elles ont essayé d’appeler Tuppence et de l’attirer vers la sortie, mais sans résultat. Elles ont ensuite contacté les secours ; ce sont d’abord les pompiers du comté qui sont arrivés sur les lieux, mais ces derniers ne pouvaient rien faire et sont repartis au bout de quelques heures.

Les secouristes du State Emergency Service, organisation de volontaires, ont ensuite pris le relais, mais ont dû renoncer après plusieurs tentatives infructueuses, mettant fin à leur intervention à 5 heures du matin.

Libérée grâce à une pelleteuse

La délivrance est finalement venue 2 heures plus tard avec Lee Milburn, un ami du père de Laura Sorraghan. L’homme est arrivé avec sa pelleteuse et s’en est servi pour creuser un passage sécurisé. La chienne a enfin pu être libérée, saine et sauve.

Sa maîtresse était submergée d’émotion. Tuppence « allait bien. Elle était un peu raide le lendemain mais elle s'est fait masser et tout va bien », assure Laura Sorraghan, qui n’a pas manqué de remercier M. Milburn.