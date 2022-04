Une centaine de chiens sauvés de maltraitance animale, la famille placée en garde à vue

132 chiens ont été saisis lors de l’intervention de la SPA, des gendarmes et des services vétérinaires préfectoraux à Haubourdin et la proche commune de Wavrin dans le Nord. Ils étaient détenus par une famille soupçonnée de maltraitance animale et de fraudes.

SPA, préfecture et gendarmerie sont intervenues dans 2 maisons et un chenil, où une centaine de chiens ont été saisis et secourus le mercredi 20 avril, rapporte La Voix du Nord.

Les mis en cause sont les 5 membres d’une même famille : les parents, leurs 2 fils et la conjointe de l’un de ces derniers. L’activité qu’ils menaient dans l’univers canin serait entachée d’irrégularités et même de cruauté animale. Il serait, en effet, question de « fraude fiscale et de travail dissimulé », ainsi que de « sévices graves et des actes de torture envers les animaux », indique le média régional. Des faits graves qui leur ont valu d’être placés en garde à vue.

Leur business comportait élevage, services de pension et formation de maîtres-chiens notamment. Des activités réparties entre les 2 domiciles familiaux à Haubourdin et le chenil Les 2 Louveteaux situé à Wavrin, à une poignée de kilomètres de là. Les autorités et la SPA ont opéré sur les 3 sites.

Les 132 animaux placés dans des refuges en attendant la fin de l’enquête

Elles ont ainsi procédé à la saisie de 132 animaux de races et de tailles diverses : Carlins, Bergers Belges Malinois, Spitz Allemands… Ils ont été confiés à plusieurs refuges, tant dans le Nord qu’en Île-de-France.



Au total, cette intervention aura mobilisé une centaine de personnes, entre équipe de la SPA, militaires du PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie) et DDPP (Direction départementale de la protection de la population).

Les chiens reçoivent soin et attention, mais ne pourront probablement pas être proposés à l’adoption avant la fin de l’enquête.