Une caméra immortalise une scène touchante entre un vendeur de rue et des chiens errants (vidéo)

Une vidéo récemment postée sur Facebook et enregistrée dans une ville mexicaine a ému de nombreux internautes. Elle montre la gentillesse d’un vendeur ambulant envers des chiens errants affamés. Le bienveillant homme a partagé le peu qu’il avait avec les canidés qui le suivaient dans la rue.

On dit souvent que ce sont ceux qui ne possèdent pas grand-chose qui sont les plus généreux. La scène dont il est question l’illustre parfaitement et est d’autant plus touchante qu’elle implique des chiens. Les faits sont rapportés par The Dodo.

Des images qui ont été obtenues grâce à des caméras de surveillance. La vidéo ainsi enregistrée a été postée sur Facebook le 30 juin dernier et a suscité de nombreux commentaires d’internautes admiratifs.

Filmée sous 2 angles différents, la scène a eu lieu dans l’une des rues de Puebla, ville située à une centaine de kilomètres au sud-est de la capitale Mexico. La séquence montre d’abord un vendeur ambulant portant un grand sac de nourriture sur le dos. Ce sont les produits qu’il vend pour gagner sa vie.

Expreso / Facebook

L’homme n’a pas été identifié

On y voit ensuite 2 chiens le suivre, quelques mètres derrière lui. L’homme finit par s’en rendre compte. Il se retourne péniblement en raison du poids de son chargement, puis pose son panier par terre. Il en sort ce qui semble être du pain, en coupe quelques morceaux et les donne aux quadrupèdes. Peu après, un 3e chien errant apparaît de l’autre côté et a droit à sa part, lui aussi.

La personne détentrice des images de vidéosurveillance a lancé un appel à témoin dans le but de rencontrer le vendeur de vue et lui venir en aide. A ce jour, l’homme n’a pas encore été identifié.

Voici la vidéo :

