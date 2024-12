Une caméra capture la belle amitié entre un éboueur et le chien d’un riverain (vidéo)

Kobe, un grand chien au pelage doré, embellit les journées d’un éboueur travaillant pour le comté de Sefton, dans le Merseyside (Angleterre). Des caméras de surveillance ont capturé leurs retrouvailles et le duo a ému de nombreux utilisateurs de la plateforme sociale Facebook.

La boule de poils, âgée de 2 ans selon l’Echo, peut profiter de l’extérieur de sa maison et regarder ce qui se passe à travers la clôture. Au fil des semaines, il a remarqué que des éboueurs revenaient constamment devant chez lui pour récupérer les poubelles et il a commencé à les accueillir joyeusement : « Chaque semaine, Kobe s'assoit et attend que notre équipe vienne le taquiner pendant qu'il ramasse les poubelles, on peut dire qu'il leur met un sourire », partageait le comté de Sefton sur Facebook.

Sefton Council / Facebook

Un rendez-vous hebdomadaire

L’un des éboueurs, en particulier, a commencé à s’intéresser à Kobe. Au fil du temps, les 2 ont doucement noué une belle amitié. Heureusement pour les propriétaires du toutou et les internautes, une caméra de surveillance a immortalisé leurs joyeux moments ! Des photos ont été partagées sur internet et sont devenues virales.

Des milliers d’internautes ont liké la publication et plus d’une centaine s’est exprimée dans la section des commentaires. Certains ont souligné le fait que le quadrupède, de type Bully, était d’une gentillesse sans nom. En effet, les boules de poils de ce type ont souvent mauvaise presse, mais Kobe vient démontrer qu’ils ont un grand cœur : « C'est un excellent exemple de l'amour qu’ils ont dans les veines. J'adorerais passer devant ce beau gars lors de ma promenade quotidienne », écrivait une personne.