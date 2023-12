Une bienfaitrice récupère une boule de poils emmêlée pour s’en occuper et découvre qu’elle cachait un grand secret

Lorsque Swiftie a été découverte pour la première fois, elle n’était qu’un amas de poils sales et emmêlés. Il était donc difficile pour sa sauveteuse de remarquer que sous son gros manteau se cachait un petit ventre rond bien rempli…

Belle Bermúdez ne s’attendait certainement pas à devoir s’occuper de 8 boules de poils en sauvant Swiftie. Un jour seulement après l'avoir recueillie, celle-ci a donné naissance à 7 adorables chiots. Leur bienfaitrice, aidée de son conjoint, a relevé le défi d’en faire de parfaits toutous bien dans leurs pattes.

Ce récit commence une journée d’été lorsqu’une dame remarque un chien en piteux état caché dans les buissons. À l’époque, la femme avait fait signe à Belle pour qu’elle vienne voir l’animal. Cette dernière, amoureuse des bêtes, avait constaté que la chienne nécessitait de l’aide.

© Belle Bermúdez

« Ses poils étaient très longs, emmêlés et couvraient entièrement ses yeux »

Belle s’est armée de patience pour capturer le canidé totalement paniqué par la situation. Elle est parvenue à la saisir à l’aide d’une laisse prêtée par son ami. Le toutou était en sécurité, mais il ne le savait pas encore. Il était vraiment apeuré et refusait même de boire ou de manger en présence de sa bienfaitrice.

Laquelle l’a ramené chez elle, puisqu'il n’avait pas de puce électronique, et l'a nommé Swiftie. Elle a contacté un proche toiletteur pour lui ôter ses nœuds et quand celui-ci l’a rasée, il s’est aperçu qu’elle était enceinte. Suite à ce constat, Belle et son époux ont décidé de la déposer dans un refuge dès le lendemain afin qu’elle soit prise en charge par des personnes expérimentées. Toutefois, ils n’ont pas eu le temps de l’y emmener…

« Le mode maman a pris le dessus »

Le jour suivant, aux petites heures du matin, Swiftie a accouché de 7 chiots, à la grande surprise de Belle. Cette dernière voulait attendre quelques jours avant de les confier à une association, mais les semaines sont passées, puis les mois. La famille est finalement restée chez ses sauveteurs jusqu’à ce que les chiots soient sevrés : « Nous avons décidé d'accueillir tout le monde pendant 8 semaines et de trouver un foyer pour chacun [...] Nous sommes tenons à ce qu’ils grandissent correctement et s’épanouissent » témoignait Belle, relayée par The Dodo.

@winesofimpact / TikTok

Et cette mission a été un succès. Les chiots ont bénéficié d’un environnement sain et propice à leur bon développement. Tous ont trouvé une famille aimante, tout comme leur mère Swiftie. Ils ont entamé un nouveau chapitre de leur vie en très bonne compagnie.