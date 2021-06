Une association tente de réconforter une chienne squelettique et effrayée découverte dans la rue (vidéo)

Une association tente de réconforter une chienne squelettique et effrayée découverte dans la rue (vidéo)

Extrêmement maigre et devant lutter pour se nourrir au moment de son sauvetage, Alma est aujourd’hui totalement transformée. La chienne a trouvé une famille aimante grâce à une équipe de bénévoles.

Malgré toute sa bonne volonté, une personne vivant en Roumanie ne parvenait pas à nourrir correctement les chiens errants qu’elle recueillait. Parmi les 14 canidés affamés et épuisé qu’elle hébergeait dans un garage délabré, une jeune chienne devait lutter quotidiennement pour survivre, comme le raconte Animal Channel.

Howl Of A Dog / YouTube

Alma n’avait littéralement plus que la peau sur les os. Il lui était quasiment impossible d’atteindre le peu de nourriture que recevait la meute, ses congénères plus grands se servant toujours bien avant elle.

Howl Of A Dog / YouTube

La situation devenait de plus en plus inquiétante pour Alma, jusqu’à l’intervention de Howl Of A Dog. L’association basée à Resita, dans l’Ouest de la Roumanie, s’est rendue sur les lieux dès qu’elle a eu vent de l’histoire de la petite chienne.

Sauvée et placée en famille d’accueil pour un nouveau départ

Pour cette dernière, c’était la fin du calvaire. Confiée à une famille d’accueil, celle d’Oana et Mihai, elle a pleinement bénéficié de leur bienveillance et de leur affection. Patience, amour, soins et nourriture saine ont permis à Alma de réaliser d’énormes progrès en seulement 3 semaines.

Howl Of A Dog / YouTube

La chienne allait de mieux en mieux, prenait du poids et de l’assurance. Oana et Mihai se sont aussi beaucoup attachés à elle, eux qui ont su gagner sa confiance. Si bien qu’ils ont fini par l’adopter définitivement.

Howl Of A Dog / YouTube

Depuis, Alma mène une vie heureuse auprès de ses nouveaux propriétaires. Elle les comble de bonheur et, tous les jours, partage avec eux son incroyable joie de vivre.

Voici son histoire en vidéo :

A lire aussi : Un chien jeté par dessus le balcon d'un motel connaît un destin inattendu