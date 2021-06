Une association appelée à l'aide sauve près de 50 animaux de compagnie et recherche des familles d'accueil

S’étant retrouvée avec 49 chiens et chats à prendre en charge, une association basée dans l’Ohio a lancé un appel à l’aide et aux dons dans les réseaux sociaux. Le refuge a surtout besoin de familles d’accueil pour placer ces animaux, dont certains sont malades, et les préparer à l’adoption.

Les vagues d’abandons tant redoutées par les associations, après l’engouement observé pour les animaux de compagnie au plus fort de la crise sanitaire, semblent déjà sévir par endroits. Le refuge FREEdom Tails Ohio fait partie des organisations durement touchées par ce phénomène, comme en atteste son appel à l’aide lancé ce dimanche 27 juin, rapporte NBC 4i.

Cette structure d’accueil située à Galloway, dans l’Etat de l’Ohio, vient de voir arriver un nombre record d’animaux de compagnie abandonnés : 49 au total. Désemparée face à ces 37 chiens et 12 chats à héberger, soigner, nourrir et réconforter, elle s’en remet à la générosité et à la solidarité du public.

April Burnside, la fondatrice de FREEdom Tails Ohio, explique qu’en 3 années d’activité, l’association n’avait jamais pris en charge autant de canidés et de félins. Elle a d’ailleurs été contrainte de transformer son atelier d’art en refuge improvisé pour y placer ces animaux.

L’organisation a plus que jamais besoin de volontaires, de dons, mais aussi de familles d’accueil. L’idée est de libérer des places en même temps que de préparer ces chiens et ces chats, dont certains très jeunes, à être adoptés.

Ils ne sont pas encore prêts à l’être et doivent recevoir soins d’hygiène et traitements. Sur son post Facebook, FREEdom Tails Ohio précise qu’ils souffrent d’infections cutanées et auriculaires, de malformations congénitales et de négligences diverses (griffes trop longues, poil sale et emmêlé…).

De nouvelles vagues d’abandons à venir ?

April Burnside s’attend à constater d’autres abandons en masse dans les jours et les semaines à venir. Elle impute cela à l’importante demande en animaux enregistrée lors des premières vagues de Covid-19. « Tout le monde […] a acheté des chiens pendant la pandémie », regrette-t-elle. Des gens qui, aujourd’hui, « réalisent qu’avoir un chien ou un chat ne correspond pas à leur mode de vie » et décident donc de se séparer de ces animaux.

Les chiens sauvés par FREEdom Tails Ohio sont de races très diverses : Welsh Corgi Pembroke, West Highland White Terrier, Spitz Allemand, Caniche, Shih Tzu, Terrier Ecossais, Bouvier Bernois… Certains ont déjà été confiés à des familles d’accueil.