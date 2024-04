Un rendez-vous galant prend une tournure désastreuse quand l’invité demande à son hôte de faire sortir son chien

Comme de nombreuses personnes, un utilisateur de Reddit était à la recherche d’un partenaire de vie avec qui il pourrait créer une réelle connexion. Il pensait avoir trouvé sa perle rare jusqu’à ce que celle-ci lui rende visite dans sa maison et lui demande de faire sortir son chien. Une requête que l’homme a totalement rejetée.

Sur les réseaux sociaux, un internaute de 51 ans a raconté comment son rendez-vous amoureux s’est soldé par un échec. L’homme était pourtant enchanté par sa nouvelle rencontre, mais quand celle-ci lui a proposé de mettre son chien de côté, il a préféré couper les ponts.

Le quinquagénaire explique avoir longtemps discuté avec un homme de 46 ans sur Facebook. Ils avaient des points communs, précisait People, et de façon générale, avaient une certaine alchimie. Puisque tous les feux étaient au vert, le narrateur a souhaité inviter son interlocuteur à partager un repas chez lui.

photo d'illustration

« Nous n'avons même pas mangé, ni discuté, ni rien »

Quand ce dernier s’est présenté au rendez-vous, l’hôte a ressenti un certain malaise, mais rien de grave à signaler : « L'ambiance était un peu gênante mais ça allait » écrivait-il sur Reddit. Toutefois, les choses ont commencé à dégénérer quand son invité lui a demandé s’il comptait mettre sa chienne dehors pendant le repas.

Le propriétaire du canidé a d’abord pensé que son convive était allergique aux poils, mais celui-ci a infirmé. Il ne souhaitait simplement pas que l’animal reste à leurs côtés : « Je ne voyais aucune raison pour que ma chienne reste dehors » expliquait le cinquantenaire. D’autant plus que sa boule de poils est de nature très amicale et qu’il la traite comme un membre à part entière de sa famille.

photo d'illustration

A lire aussi : Sa maîtresse l'emmène sur son lieu de travail pour la première fois et ce Rottweiler passe la plus belle journée de sa vie (vidéo)

« J'ai dit qu'elle était bien à sa place »

Il a donc commencé à s’énerver, ne comprenant pas la réaction de l’autre personne qui était pourtant au courant qu’il vivait avec un toutou. Puisqu’il ne comptait pas mettre ce dernier dehors, il a invité son visiteur à prendre la porte. Lequel a fini par s’en aller.

Le narrateur a par la suite regretté d’avoir été aussi impulsif avec lui, déclarant qu’il aurait pu faire preuve d’un peu plus de diplomatie : « J'aurais pu simplement expliquer pourquoi le chien devait rester à l'intérieur et lui laisser le choix de partir ou non ». Néanmoins, il a affirmé qu’il n’aurait jamais laissé son quadrupède à l'extérieur, parce qu'il n'avait aucune raison de le faire.