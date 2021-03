Un policier américain casse une porte pour sauver un chien pris au piège dans une maison incendiée

En apercevant un chien enfermé dans la maison en feu où il intervenait, l’adjoint du shérif Jeckovich s’est empressé de briser la porte pour libérer l’animal. Ce dernier a été sauvé juste à temps.

En Floride, une famille a tout perdu dans l’incendie de sa maison, mais trouve du réconfort dans le fait d’avoir pu récupérer son chien sain et sauf. Le mérite en revient à un policier qui a réagi rapidement, comme le rapportait People ce mardi 30 mars.

Les propriétaires du canidé et des lieux n’étaient pas chez eux lorsque les flammes ont envahi le domicile en question dimanche, à Palm Coast. Steven et Autumn Konen faisaient des courses à ce moment-là.

Les pompiers locaux, en revanche, étaient déjà sur place, tout comme l’officier Jeckovich, adjoint du shérif du comté de Flagler. Alors qu’il inspectait les environs de l’habitation, ce dernier a entendu gratter derrière la porte principale ; c’était le chien des Konen qui était encore à l’intérieur et qui cherchait désespérément une issue.

Le shérif-adjoint Jeckovich a aussitôt déployé sa matraque télescopique et s’en est servi pour briser la vitre de la porte. De la fumée s’en est échappée et, peu après, le quadrupède a surgi hors de la maison en courant vers la route. Il a rapidement été récupéré et est indemne, bien que secoué.

« Servir et protéger chaque membre de cette communauté, y compris ceux à 4 pattes, est un honneur »

Son sauvetage a été filmé grâce à la caméra-piéton de l’officier Jeckovich, et la vidéo postée sur la page Facebook du bureau du shérif. « Pour les hommes et les femmes du FCSO [bureau du shérif du comté de Flagler], servir et protéger chaque membre de cette communauté, y compris ceux à 4 pattes, est un honneur », peut-on également lire dans cette publication.

Les propriétaires du chien ont été soulagés de retrouver l’animal. De quoi les aider à garder u tant soit peu le moral, sachant que le feu a tout détruit chez eux. Matt Guiliano, un ami de la famille, explique que Steven, Autumn et leur fille de 12 ne possèdent plus rien. « Vous pouvez imaginer à quel point il leur sera difficile de tout racheter : vêtements, canapés, lits, éclairages, casseroles, poêles... », a-t-il déclaré. Une cagnotte a été lancée sur la plateforme GoFundMe pour permettre aux Konen de se reconstruire.