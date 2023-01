Un militaire ayant perdu son chien en forêt espérait un miracle de Noël

Perdu lors d’une partie de chasse, le chien d’un soldat qu’il avait aidé à surmonter des problèmes de santé est resté introuvable pendant une semaine. Désespéré, son propriétaire avait lancé un appel à témoin sur les réseaux sociaux et promis une récompense.

Ross Downum est soulagé. Son chien Hunter, dont il n’avait plus de nouvelles depuis plusieurs jours, a été retrouvé sain et sauf et ils seront bientôt réunis. Un récit rapporté par KWCH.

Capitaine de l’armée de terre américaine, Ross Downum s’apprête à mettre fin à sa carrière militaire en raison de problèmes de santé. Victime d’une crise en mai dernier, il avait réussi à traverser cette mauvaise passe grâce au précieux soutien de Hunter, son ami à 4 pattes. « Je ne plaisante pas quand je dis qu'il m'a probablement sauvé plus que je ne l'ai sauvé, confiait le futur ex-soldat. Il a toujours été là pour moi, il a été mon bras droit à chaque pas que je faisais. Chaque fois que je suis avec lui, je suis positif et dans un bon état d'esprit ».



Il a toutefois dû en être séparé récemment. Le 17 décembre, Ross Downum avait emmené son chien à la chasse dans une zone boisée à Greensburg, dans le sud de l’Etat du Kansas. Effrayé par un coup de feu, le croisé Braque Allemand à poil court s’était échappé en courant pour ne plus réapparaître depuis.

Son maître l’avait cherché partout dans le secteur. Il avait posté un avis de recherche sur Facebook, puis devait quitter le Kansas pour passer les fêtes de fin d’année en Californie.

« Je suis juste époustouflé »

Ross Downum était totalement désemparé. Hunter n’était vu nulle part et il était parti sans lui, mais il a retrouvé le sourire la veille de Noël en recevant l’appel téléphone qu’il espérait tant. Son interlocuteur lui annonçait qu’on venait de retrouver son chien à une vingtaine de kilomètres de l’endroit où il avait disparu.

Le capitaine Downum est reconnaissant envers tous ceux qui l’ont aidé à retrouver son chien, alors qu’ils ne le connaissaient pas. « Je suis juste époustouflé et je ne peux les remercier assez », a-t-il déclaré.

Il rentrera bientôt dans le Kansas et pourra à nouveau prendre Hunter dans les bras. Entretemps, celui-ci est entre de bonnes mains.

