Un Labrador en danger après s’être aventuré trop loin en mer

En Angleterre, des sauveteurs en mer ont porté secours à un chien qui s’était aventuré un peu trop loin du rivage et avait toutes les peines du monde à garder la tête hors de l’eau. Grâce à leur intervention rapide et efficace, le canidé a été remis sain et sauf à sa famille.

Les Labrador Retrievers sont des nageurs-nés qui adorent plonger et jouer dans l’eau dès qu’ils en ont l’occasion. Le chien dont il est question ici appartient à cette race et ne fait pas exception à la règle, mais cela lui a valu une grosse mésaventure.

Heureusement, une équipe de la RNLI (Royal National Lifeboat Institution) patrouillait dans le secteur et lui a rapidement porté secours. C’est d’ailleurs le site de l’institution caritative britannique spécialisée dans le sauvetage en mer qui a rapporté ce récit.

L’incident a eu lieu le jeudi 3 juin en début d’après-midi. Un Labrador et ses maîtres se trouvaient à la plage de Praa Sands aux Cornouailles (Sud-ouest de l’Angleterre), profitant de cette belle journée ensoleillée. Le chien s’amusait dans l’eau sans se rendre compte qu’il s’éloignait du rivage. Ses propriétaires s’en sont également rendu compte trop tard. La mer emportait déjà le canidé vers le large.

Durant de longues minutes, il essayait de lutter contre le courant pour regagner le sable, mais il n’y parvenait pas. La distance qui l’en séparait ne faisait que s’accroître malgré ses efforts désespérés.

Kieran Roberts et Guy Brooks, sauveteurs de la RNLI, l’ont vu et le duo est immédiatement passé à l’action. Ils ont sauté dans leur bateau pneumatique à moteur et ont foncé en direction de l’animal, qui avait de plus en plus de mal à garder la tête hors de l’eau. Ils sont arrivés juste à temps.

RNLI

Retour sur le rivage sous les applaudissements

Pendant que l’un était aux commandes de l’embarcation et s’approchait lentement du quadrupède, l’autre se jetait à l’eau pour le récupérer et le faire monter à bord. Ils l’ont ensuite réconforté durant le trajet retour.

En regagnant la plage, ils ont été accueillis par les applaudissements des témoins, mais aussi et surtout les propriétaires du Labrador, qui n’ont pas manqué de les remercier.

RNLI

Ceux-ci « ont fait absolument ce qu'il fallait en n'essayant pas d'aller dans l'eau pour essayer de secourir leur chien », d’après Adam Harris, responsable à la RNLI. « Au lieu de cela, ils ont permis aux sauveteurs, spécialement formés aux techniques de sauvetage et bénéficiant d'un équipement spécialisé, de gérer la situation », poursuit-il.

Il rappelle, en effet, que chercher à intervenir soi-même dans ce genre d’incident revient à se mettre en grand danger et à compliquer le travail des secouristes.