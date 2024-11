Un Labrador choisit une citrouille lors d’une sortie avec sa maîtresse et refuse de s'en séparer (vidéo)

Ollie ne se passe plus de sa citrouille. Ce chien l’a lui-même choisie et en a fait son doudou, en quelque sorte.

Ollie le Labrador Retriever chocolat est la vedette du compte TikTok « @good.boy.ollie », qu’il partage avec son ami Labrador sable appelé Tato. Leurs aventures sont suivies par 7 millions d’abonnés, une popularité dont on comprend vite la raison en découvrant les vidéos qui y sont régulièrement partagées. Ces séquences sont, en effet, toutes plus adorables et drôles les unes que les autres.

L’une d’elles culmine à 1,4 millions de vues. Mise en ligne le 17 novembre, elle est relayée par PetHelpful. Ollie y révèle sa passion pour une cucurbitacée qui est officiellement devenue sa « citrouille de soutien émotionnel ».

La maîtresse du chien l’avait emmené à une vente de citrouilles à l’approche d’Halloween et lui avait confié la mission d’en choisir une. Il avait finalement jeté son dévolu sur l’une d’elles qui n’était pas la plus grosse. Ollie en est tombé amoureux.



@good.boy.ollie / TikTok

Après une telle révélation, il n’était évidemment pas question d’évider cette citrouille et de la percer pour la transformer en lanterne. Le quadrupède en a fait sa meilleure amie.

« Il en est obsédé »

La vidéo évoquée plus haut a été publiée 2 semaines après la rencontre entre Ollie et sa citrouille. « Il en est obsédé », peut-on y lire alors que l’on voit le chien endormi et tenant fermement et amoureusement la sphère orange entre les pattes.

Le Labrador s’est mis à emmener sa citrouille absolument partout, mais la porter est devenu plus difficile depuis qu’il en a malencontreusement arraché la queue. Sa propriétaire a toutefois rapidement trouvé la solution ; elle l’a placée dans une corbeille en osier et il a immédiatement compris qu’il pouvait la saisir par l’anse. Les aventures d’Ollie et son fruit fétiche ont alors repris de plus belle.

Après 2 semaines d’utilisation intensive, la citrouille n’est évidemment plus en parfait état. Le canidé devra bien se résoudre à s’en séparer un jour ou l’autre, mais d’ici là, il compte bien profiter au maximum de cette belle et insolite amitié.