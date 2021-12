Un Labrador aide sa propriétaire gravement malade à reprendre confiance en elle et à devenir une archère qualifiée

Grâce à son chien d’assistance, une quinquagénaire en situation de handicap a non seulement retrouvé une vie sociale, mais elle peut en plus se consacrer à sa passion qu’est le tir à l’arc. Elle espère même intégrer la sélection paralympique britannique.

Jupiter a changé la vie d’Amanda Davidson. Pour cette femme de 53 ans, qui vit à Lincoln dans l’Est de l’Angleterre, son chien d’assistance est précieux à plus d’un titre.



Amanda Davidson souffre de plusieurs maladies à cause desquelles elle doit se déplacer en fauteuil roulant. 24 ans plus tôt, elle avait dû quitter son poste d’officier de police à cause de blessures graves. Elle avait ensuite occupé un emploi au SAMU de la région. Hormis le travail, elle n’avait quasiment aucun contact avec les gens. Elle préférait rester cloîtrée chez elle.

Ce n’est plus le cas depuis l’arrivée de Jupiter, formé par l’organisation Support Dogs. Le Labrador Retriever à la robe noire ne fait pas que l’aider au quotidien, notamment en ramassant les objets qu’elle fait tomber ou encore en retirant ses chaussettes. Il l’a également incitée à sortir et à faire des rencontres. « Vous êtes invisible, en quelque sorte, lorsque vous êtes en fauteuil roulant. Mais avec Jupiter, les gens viennent davantage vers vous. Ils veulent en savoir plus au sujet des chiens d’assistance, échanger avec une personne en situation de handicap et briser les barrières », dit-elle, en effet, à ce propos à Team Dogs.



La contribution du canidé ne s’arrête pas là. Il l’incite à se consacrer à sa passion : le tir à l’arc. Amanda Davidson s’y adonne de manière encore plus assidue depuis qu’elle a pris sa retraite professionnelle, et a réalisé de jolis résultats : médaille d’or au tournoi de la Civil Service Archery Association, médaille d’argent 2 années de suite lors des National Disability Championships, sans parler des records nationaux qu’elle a battus.



Bientôt la retraite pour Jupiter

Elle ambitionne désormais de faire partie de l’équipe nationale britannique d’handisport et de prendre part aux prochains Jeux paralympiques, qui auront lieu en 2024 à Paris. Elle peut compter sur le soutien total de Jupiter pour y arriver. Toutefois, il ne le fera pas indéfiniment en tant que chien d’assistance, puisqu’il atteindra bientôt l’âge de la retraite.

Une perspective qui attriste Amanda Davidson, qui se console néanmoins en gardant à l’esprit qu’il restera à ses côtés. Même s’il ne sera plus appelé à l’assister, le Labrador fera toujours partie de sa famille et continuera de vivre auprès d’elle, alors qu’un autre chien d’assistance prendra le relais dans les tâches d’aide au quotidien.