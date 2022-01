Un Labradoodle retrouvé grièvement brûlé dans la rue bénéficie du soutien infaillible de bénévoles

Au cours du mois de décembre 2021, un Labradoodle a été retrouvé par des passants dans un état extrêmement alarmant. Une personne malveillante avait mis le feu à sa fourrure.

Le canidé a été vu en train de courir le long d'une route à Decatur (États-Unis), des flammes léchant son dos. Heureusement, des passants sont intervenus pour éteindre le feu qui menaçait sa vie.

Le Labradoodle, qui s'appelle Will, a été remis entre les mains bienveillantes des bénévoles du Dog Days Rescue. La police recherche toujours le responsable de ce crime, rapporte Fox 5 Atlanta.

En attendant, Will continue de recevoir de nombreux soins. Après un mois de rééducation, les bénévoles apportent des nouvelles.

© DeKalb County Police Department

Un long chemin vers la guérison

Après avoir été victime d'un acte d'une grande cruauté, Will semble cheminer sur la voie de la guérison. Selon ses bienfaiteurs, il se repose beaucoup au milieu de ses couvertures douillettes et au côté de sa peluche réconfortante.

L'animal aurait même tenté de « s'échapper » pour faire ses besoins tout seul. En outre, il a bon appétit, ce qui est bon signe. « Will a essayé de voler des repas aujourd'hui ! », peut-on lire sur la page Facebook de l'association.

Néanmoins, les soigneurs doivent garder un œil attentif sur leur protégé dont les pattes sont atteintes d'œdèmes. Malgré cette épreuve terrible, Will garde le moral.

© Dog Days Rescue

Le chien vole le cœur de tout le monde

Tous les volontaires et les médecins qui ont rencontré le Labradoodle sont littéralement tombés amoureux de lui. Will a même volé le cœur de centaines d'internautes qui suivent attentivement son histoire. Les anges gardiens du chien ne baissent pas les bras et sont déterminés à le remettre « sur patte ».

Un article paru le 8 décembre 2021 sur FOX 5 Atlanta, a indiqué que les autorités locales avaient localisé son propriétaire. Aucune autre information n'a été révélée à ce jour.

Quoi qu'il en soit, nous souhaitons un excellent rétablissement à Will, qui a encore un long chemin à parcourir avant de bénéficier d'une guérison complète.

A lire aussi : Anxieux, ce Lévrier autrefois négligé découvre le sens du verbe "aimer" au sein de sa nouvelle fratrie

© Dog Days Rescue