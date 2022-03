Un jeune homme heureux de serrer son chien à 3 pattes dans ses bras, après l'avoir cherché pendant 6 mois

Bear est enfin de retour à la maison. Le chien avait disparu en 2021, lorsque l'ouragan Ida avait balayé la Louisiane (États-Unis). Son propriétaire l'avait cherché pendant 6 mois.

Pour échapper à la catastrophe naturelle, Harrison Sibley a fui l'État de Louisiane avec son chien et s'est réfugié dans la maison d'un ami située dans le Tennessee. Hélas, la boule de poils âgée de 10 ans s'est enfuie de la demeure, alors que son propriétaire était parti en randonnée, révèle un article publié dans les colonnes du magazine People le 10 mars 2022.

L'homme au cœur brisé a fait tout son possible pour mettre la main sur son compagnon à 3 pattes bien-aimé. « Je suis venu 4 fois dans le Tennessee depuis, j'ai conduit 3 fois et j'ai pris l'avion une fois », a déclaré Harrison. Car oui, après le passage de l'ouragan Ida, il est retourné non sans peine chez lui, en Louisiane.

© Lisa Licciardi

De belles retrouvailles, tellement attendues !

C'est seulement en janvier que Bear a été repéré une première fois par les caméras de sécurité du comté de Sevier. Quelques semaines plus tard, un couple a réussi à « piéger » le vagabond. En effet, au cours de cette période, un groupe Facebook réunissant des bénévoles a été créé pour aider aux recherches et un dénommé Jimi Holscher a même mis son drone à contribution pour retrouver Bear, rapportent nos confrères d'outre-Atlantique.

Grâce à cette mobilisation, le chien à 3 pattes a pu faire ses adieux à sa vie d'errance. « Je suis juste heureux de l'avoir de nouveau dans mes bras, a confié Harrison Sibley, lorsque je l'ai revu, la première chose que je me suis dis était :"attrape-le et serre-le" ».

© Lisa Licciardi

Harrison a plaisanté en disant qu'il avait l'intention de servir un bon steak à Bear, après les épreuves qu'il avait endurées. Désormais, il profite pleinement de la présence de son ami à fourrure, qui lui a tellement manqué au cours des derniers mois.