Un homme voit son chien être percuté par un automobiliste et lance un appel à témoins

La famille d’un chien décédé après avoir été renversé par une voiture, a lancé un appel à témoin sur les réseaux sociaux. N’ayant pas encore déposé plainte, elle offre une chance à l’automobiliste de se manifester.

Manuel est inconsolable depuis la disparition tragique et brutale de son chien Loucky, survenue hier, mercredi 8 décembre, au Grand-Quevilly (Seine-Maritime). Sa fille Jessica lance un appel à témoin, comme le rapportait 76Actu.

L’homme avait l’habitude de promener son Chihuahua de 6 ans tous les matins sur 5 à 10 kilomètres, explique Jessica. Hier, vers 7h15, Loucky et son maître se trouvaient sur l’avenue Georges-Braque et le duo « traversait au vert une un passage piéton », quand un automobiliste a grillé le feu rouge et percuté le canidé, le tuant sur le coup. Manuel n’a même pas eu le temps de réagir. Le chauffard, lui, n’a pas daigné s’arrêter.

Le propriétaire endeuillé est d’autant plus sous le choc qu’il a lui-même manqué de peu d’être renversé. Pour lui, le traumatisme est tel qu’il n’a pas encore trouvé la force de porter plainte, comme le lui a conseillé la police municipale. C’est sa fille qui s’est exprimée sur les réseaux sociaux à sa place et appelle toute personne ayant été témoin de la scène à contacter la famille.



« Inciter les gens à ralentir, à faire plus attention au niveau des passages piétons »

Jessica adresse aussi un message à l’automobiliste, l’invitant à se manifester pour rencontrer ses parents s’il a des remords.

La jeune femme indique que la démarche vise surtout à faire en sorte qu’il n’y ait pas d’autre incident de ce type. Son but est « d’inciter les gens à ralentir, à faire plus attention au niveau des passages piétons ».

Loucky ne reviendra malheureusement pas, mais son décès et le chagrin ressenti par sa famille ne devront pas être vains.