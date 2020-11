Un homme se jette à l'eau pour tenter de sauver son chien pris au piège dans la gueule d'un alligator ! (Vidéo)

© Florida Wlidlife Federation

Attaqué par un jeune alligator, un chien a eu la vie sauve grâce à son maître, intervenu rapidement en sautant dans l’eau. La scène a été filmée.

Richard Willbanks a eu très peur pour son chien, qui aurait bien pu y rester. L’homme de 74 ans a, en effet, sauvé son compagnon à 4 pattes des crocs d’un alligator, comme le rapporte Le Journal de Montréal.

Ce jour-là, cet habitant d’Estero, ville de Floride, promenait Gunner, son Cavalier King Charles Spaniel, non loin de chez lui, quand ce dernier s’est approché un peu trop près d’un plan d’eau. « Il est arrivé lancé comme un missile », raconte le septuagénaire à propos du jeune alligator qui se tenait en embuscade sous l’eau.

Le reptilien a happé le petit chien et l’a traîné dans l’étang, mais le propriétaire du canidé s’est jeté à l’eau pour le rattraper. Dans la vidéo enregistrée via le téléphone de Richard Willbanks, laissé à quelques mètres de là, on entend à la fois les cris de détresse de Gunner, les grognements du reptile ceux du maître, tentant de toutes ses forces de desserrer sa mâchoire. Il parvient finalement à lui ouvrir la gueule et ainsi à libérer le chien.

Fort heureusement, le Cavalier King Charles Spaniel s’en est sorti sain et sauf. D’après son maître, il garde néanmoins de sa mésaventure un traumatisme vis-à-vis de l’eau.

Le domicile de Richard Willbanks se trouve à proximité d’un parc de préservation de la faune sauvage. Des panneaux installés dans le secteurs signalent la présence d’alligators et de serpents, tout en rappelant qu’il est interdit de s’aventurer dans les points d’eau et de nourrir les animaux sauvages.